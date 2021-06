La cuadragésima primera edición del Festival Internacional de Cine de Huesca ha premiado al cortometraje egipcio-francés 'I am afraid to forget your face', al español 'Inefable' y al finés 'The Fantastic' con sus respectivos Premios Danzante en los concursos internacional, iberoamericano y documental.

Las tres producciones obtienen así la clasificación de forma directa para la preselección de los Premios Óscar de Hollywood gracias al certamen altoaragonés, ha recordado la organización de este festival, que concluye este sábado tras una intensa semana de cine.

El jurado, compuesto por la cineasta Mariana Gándara, la productora Nathalie Martínez y la actriz Nüll García ha reconocido al cortometraje 'I am afraid to forget your face', dirigido por Sameh Alaa, como ganador del concurso internacional por "lograr producir lo imborrable".

También han otorgado una mención al sudanés-catarí 'Al-Sit', dirigido por Suzannah Mirghani, quien "enfrenta la tradición con la modernidad, liberándose de ambas con su valiente capacidad de elección".

El Danzante Internacional 'Jinete Ibérico', que reconoce la mejor obra de animación, ha ido a parar a la francesa 'Precious', dirigida por Paul Mas, que ha utilizado la técnica del stop-motion.

Igualmente en el apartado internacional, la Mención Valores Humanos 'Francisco García de Paso' ha sido para el búlgaro 'Cherupki', dirigido por Slava Doytchev, por su valentía a la hora de "contar la diversidad sexual en un contexto que pretende reprimirla".

Por su parte, el Premio Danzante del concurso iberoamericano, ha recaído en el cineasta catalán Gerard Oms con su ópera prima 'Inefable', cuya "coherencia técnica y artística consigue imbuir al público dentro del conflicto y el universo de su protagonista".

La directora de cine Claudia Pinto y los actores Alberto Amarilla y Mar Abascal, miembros del jurado, también han otorgado una mención al brasileño 'O barco e o rio', de Bernardo Ale Abinader.

El segundo premio en el apartado Iberoamericano, denominado 'Cacho Pallero', ha sido para la producción colombiana 'Los pájaros vuelan de a dos', de Juan Felipe Grisales, por mostrar "la suma y el compromiso, abriendo una ventana a la esperanza fuera del manido conflicto que separa los dos sexos".

La tercera de las competiciones, la de documental, ha premiado 'The Fantastic', de la finlandesa Maija Blåfield, "una magnética reflexión sobre el poder de la imagen que nos traslada a otras maneras de interpretar el mundo".

También se ha dado una mención especial al cortometraje español 'A cambio de tu vida', de Olatz Ovejero Alfonso, Clara López, Aurora Báez y Sebastián Ramírez, por su "valiente inmersión en una realidad social ignorada".

El jurado, compuesto por el periodista Juan J. Gómez, la documentalista Paula Palacios y el gestor cultural Luis Lles, ha otorgado al corto español '25', de las directoras Roberta Nikita y Laura Put, el galardón "José Manuel Porquet" (mejor corto documental producido en un país iberoamericano), por "mostrar un retrato generacional realizado en primera persona con frescura, honestidad y coherencia formal".

En lo que respecta a las óperas primas, el jurado joven del festival formado por Lucía Lizana, Luis Cortías y Marina Selene Rojo ha querido destacar dos trabajos: la francesa 'Un Coeur d'Or', de Filliot Simon, en el apartado internacional, y la española 'Forastera', de Lucía Aleñar, en el iberoamericano.

Completan el palmarés, el Premio al Mejor Guión, discernido por Ana Benedicto y Chus Fenero, que ha sido para el ya mencionado cortometraje 'Al-Sit', de Suzannah Mirghani; y el Premio del Público, que patrocina Aragón Televisión y al que optan todas las obras a concurso, que levanta al corto 'Nur y Abir' de Manu Gómez.

Los realizadores de los cortometrajes no han acudido a Huesca debido a la pandemia, por lo que no se ha podido realizar la tradicional foto con los ganadores del palmarés.