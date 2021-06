Aunque sigue habiendo grandes ausencias, los festivales regresan poco a poco a Aragón en el segundo verano pandémico. Algunas citas ya se pudieron celebrar el año pasado con muchas restricciones, pero en las próximas semanas serán varios los certámenes que retornen a tierras aragonesas. Para ello, los organizadores han tenido que hacer auténticos malabares y reinventarse para cumplir todas las exigencias sanitarias. Sin duda, las mayores dificultades las han tenido los festivales más grandes, con unos costes de producción mucho más elevados y prácticamente inviables para los actuales aforos. Así, la pandemia ha vuelto a llevarse por delante a Pirineos Sur, Monegros Desert Festival, el Vive Latino, el Slap! o el Polifonik de Barbastro, pero otras citas aterrizan con la vista puesta en la ansiada normalidad.

Sonna Huesca

El Sonna dinamizará por segundo verano consecutivo la cultura oscense. La Diputación Provincial de Huesca se inventó este festival el año pasado para combinar la naturaleza y la música, y fue un auténtico éxito. Este año regresa con 35 actuaciones de música y teatro en espacios singulares al aire libre en las diez comarcas altoaragonesas. El festival contará con la participación de reconocidos artistas como Rozalén, Amaral, Marlango, Manel, Travis Birds, la Fura Dels Baus o Los Titiriteros de Binéfar, entre otros, e incluirá un homenaje póstumo a Pau Donés. Se celebra del 22 de julio al 19 de septiembre.

Bosque sonoro

El Bosque Sonoro nació en septiembre del año pasado, en plena pandemia. Este verano regresa aún con más fuerza del 1 al 4 de julio a la pequeña localidad zaragozana de Mozota y lo hace con grandes nombres de la escena musical: Iván Ferreiro, Novedades Carminha, Iseo, Irregular Roots y Mediapunta, Viva Suecia, La pegatina, La habitación roja y Niños mutantes. La organización del certamen ha demostrado que la cultura es segura y todo desde un claro del bosque, rodeado de un meandro del río Huerva y con las estrellas como teloneros. Y, además, sostenido por un triple objetivo: impulsar el sector cultural, dinamizar el entorno rural y la regeneración medioambiental.

Castillo de Aínsa

El Festival Castillo de Aínsa logró salvar la edición de 2020 pese a las muchas restricciones y, este año, del 26 de junio al 25 de julio, volverá a celebrar una cita que incluye música, teatro y otras actividades culturales, como títeres, encuentros, talleres, poesía y cine. El artista malagueño Zenet actuará el 2 de julio, mientras que Chucho Valdés, hijo del mítico pianista de jazz Bebo Valdés, ofrecerá un concierto justo al día siguiente. Pero el festival cuenta con más nombres destacados: Biella Nuei, Cris Zagaleja, Isabel Benito, La Mouche Swing, Mosicaires de Graus, Vegetal Jam o Vivere Memento.

Festival manhattan

Del 18 de junio al 14 de agosto, el Festival Manhattan agita culturalmente la localidad zaragozana de Murillo de Gállego. En lo musical, estrenarán discos gente como: David Angulo (actuó ayer), Edu Soto y el dúo Fetén Fetén. Además, esta segunda edición del evento multidisciplinar, contará con cine, circo, danza y teatro.

Música al raso

Un programa de 16 conciertos en cuatro fines de semana (de jueves a domingo) del 15 de julio al 8 de agosto servirá para recuperar como escenario el Jardín de Invierno del Parque Grande de la mano de la Plataforma de eventos en directo de Aragón en colaboración con el ayuntamiento. Actuarán artistas destacados como Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Celtas Cortos, Pablo Carbonell, Shinova, Cuti Vericad, Gabriel Sopeña o Niños del Brasil, entre otros.

Aragón sonoro

El anfiteatro Pui Pinos de Alcañiz acoge la tercera edición de este festival del 29 al 31 de julio que contará con La Guardia, Alice Wonder, Nil Moliner, Lady Banana, In materia, The blue cabin y Pared con pared.

Festival de Panticosa

Del 17 al 24 de julio, el Festival Internacional de Panticosa Tocando el Cielo dará comienzo a su novena edición cargado de novedades, con una programación musical de gran nivel y rindiendo homenaje a otro de los grandes pilares de la creación artística: la literatura. La cita acogerá diez conciertos de música clásica.

Benás festival

El festival de la localidad de Benasque reanuda su aventura tras el paréntesis obligado de 2020. Se celebrará los días 30 y 31 de julio con el violinista Ara Malikian, la banda vasca Shinova y la zaragozana Elem y el grupo aragonés In materia.

Festival Camino de Santiago

La Diputación Provincial de Huesca regresa con su cita con la música antigua del 29 de julio al 29 de agosto. La 30 edición del festival en el Camino de Santiago apuesta por los espacios abiertos con 20 actuaciones y nombres como Jordi Savall, Carlos Núñez o Eduardo López Banzo.

Festival Folklórico Pirineos

Del 31 de julio al 1 de agosto, en Jaca, el 51º Festival Folklórico de los Pirineos, no contará con sus habituales pasacalles, pero al menos se podrá celebrar. De momento hay un nombre confirmado: el violinista Ara Malikian.