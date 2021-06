Una revisión «contemporáneo y actual de El lago de los cisnes centrada en la dualidad de los dos personajes, el blanco y el negro, porque el cisne puede serla calma pero, al mismo tiempo, es un animal salvaje». Con esta apuesta, Víctor Jiménez, director y coreógrafo de LaMov, triunfó el pasado mes de octubre cuando estrenó la obra en el Teatro Principal de Zaragoza y ahora regresa para resarcirse de aquellas restricciones (entonces solo estaba permitido el 25% de aforo) en el mismo lugar y con cuatro funciones. Así lo ha explicado hoy el propio Jiménez en la presentación de la obra en la que estuvo acompañado por el gerente del Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza, José María Turmo.

«Esta versión tan especial habla de la necesidad de volar, de evolucionar y de ver una salida», explicó Víctor Jiménez, que reveló que El lago cambió mucho con el confinamiento: «Estábamos listos para estrenar y el confinamiento lo paralizó todo y, por primera vez, nos quedamos parados. El proceso creativo cambió radicalmente y me centré en la dicotomía entre blanco y negro. Salió otro lago y creo que acertamos. Ha salido algo muy autobiográfico pero creo que era el momento de abrirse en canal», ha señalado el bailarín y coreógrafo.

El lago ya tiene apalabrada una gira hasta mayo del año que viene por una buena cantidad de lugares de España y por Portugal lo que habla del buen momento que atraviesa, a pesar de todas las visicitudes, LaMov: «Acabamos de hacer un proceso de audición para el que me llegaron 300 curriculums con gente de muchos países lo que me demuestra que la compañía empieza a tener poso y presencia a nivel internacional». De este proceso, LaMov va a pasar de contar con 8 bailarines en plantilla a 12, «es un pequeño crecimiento con el que me atrevo ahora».

La que dejará de formar parte del proyecto será la bailarina Elena Gil que lleva en la compañía desde que se fundó en el 2008: «Ha decidido retirarse y el domingo le haremos un homenaje muy especial por todo el apoyo que nos ha dado y lo que ha confiado en esta compañía. Será una noche especial», ha relatado un Víctor Jiménez que ha animado al «público joven a que le dé una oportunidad a la danza».