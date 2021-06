Un total de 342 compañías participantes y más de 1.000 bailarines de los cinco continentes. Solo estas dos cifras evidencian por sí mismas la importancia del Festival Trayectos en sus 18 años de andadura. El ciclo ha consolidado a Zaragoza como referencia de la danza urbana y contemporánea, atrayendo hasta la capital aragonesa a las mejores propuestas del sector e impulsando la actividad de las compañías locales desde el año 2004. «La gente cuando habla de danza contemporánea mira a Zaragoza y a Trayectos, sabemos que somos modelo de referencia y que en otros países han replicado nuestro formato», ha subrayado este martes en la presentación de la actual edición la directora del festival, Natividad Buil.

De hecho, el ciclo, que está coorganizado por la Asociación Cultural Las Voces Humanas y el Ayuntamiento de Zaragoza, se ha exportado a países como Corea, Reino Unido, Italia, Francia o Colombia, entre otros. A lo largo de estos 18 años, han pasado por el festival 119 compañías locales, 139 nacionales y 84 internacionales que han actuado en 83 espacios diferentes de la capital. "Somos los líderes de la danza a cielo abierto", ha apuntado Buil.

En efecto, el certamen ha permitido llevar la mejor danza contemporánea a las calles de la ciudad en un formato abierto para el gran público y, además, ha utilizado esta disciplina artística como herramienta para la educación, la investigación o el trabajo con personas en situación de vulnerabilidad o aislamiento. Así, en todos estos años ha organizado 66 proyectos de cooperación, 25 colaboraciones con entidades sociales y 63 intervenciones educativas en centros escolares.

«El festival ha convertido a Zaragoza en un referente a nivel nacional e internacional», ha insistido en la presentación la vicealcaldesa Sara Fernández, que ha destacado que ni siquiera el año pasado dejó de celebrarse.

La actual edición, la de su mayoría de edad, se celebra desde este jueves y hasta el domingo. En total, 16 compañías locales y nacionales (como ya sucedió en 2020 no se ha podido contar con grupos internacionales) representarán otros tantos espectáculos en tres escenarios de la ciudad: el Centro Cívico Valdefierro, el Museo de Zaragoza y la plaza César Augusto (frente a la iglesia de San Juan de los Panetes). El ciclo también ha tenido que adaptarse este año a la crisis sanitaria y para asistir a los espectáculos ha sido necesario reservar plaza, unas entradas que ya se han agotado demostrando la buena acogida del festival.

Así, Trayectos va a celebrar una edición similar a la del año pasado y algo más reducida de lo habitual debido a la pandemia. Las 16 compañías presentarán piezas con estilos, formatos y discursos diversos que desarrollarán grupos y artistas procedentes de Aragón, Navarra, Castilla y León, Baleares, Andalucía, Cataluña, Madrid y Canarias. Cada día serán cuatro las actuaciones programadas, a partir de las 20.00 horas: el jueves y el sábado en el Centro Cívico Valdefierro, el viernes en el Museo de Zaragoza y el domingo en San Juan de los Panetes.

El programa

En concreto, el festival comienza este jueves con la actuación de los aragoneses D’Click, seguidos de la Compañía Nómada, de Canarias, Jùlia Godino i Alexa Moya, con 'Pic Nic on the moon' y Chey Jurado & Akira Yoshida, con 'Hito', ambos dúos procedentes de Cataluña. El viernes, el Museo de Zaragoza acogerá el espectáculo 'Per se', de la compañía castellanoleonesa Esa gente, la andaluza Vanesa Aibar interpretará 'La reina del metal' y el madrileño Juan Carlos Avecilla 'Du@l'. El aragonés Miguel Ángel Berna cerrará esta jornada con 'Jota de Listz'.

'Wild Street', de Led Silhouette abrirá las propuestas el sábado en el Centro Cívico Valdefierro. También estarán presentes la aragonesa Ana Cotoré (con 'Takosubo'), el grupo balear UNAiUna, con 'Goosebumps' y los madrileños Adrián Manzano & Diana Wondy. Para la clausura el festival ha organizad una doble actuación andaluza, con Marcat Dance, que representará en primer lugar, 'Garip', y por último, 'A D A M A'. La presencia aragonesa llegará con Godai Dance Project, y desde Cataluña, Javier Guerrero completará las actuaciones del último día.

De esta forma, Zaragoza, que a lo largo de estos años ha acogido a los mejores bailarines y coreógrafos internacionales de todas las disciplinas contemporáneas, vuelve a convertirse una vez más en la capital de la danza.