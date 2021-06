No es nada habitual que un poemario se cuele entre los libros más vendidos. Cincuenta y dos poemas de ultra-amor, del narrador y poeta zaragozano Eugenio Mateo Otto, lo consiguió en Aragón hace apenas un mes marcando un hito casi inédito hasta la fecha. «Solo duré una semana (ríe), pero para mí también fue una sorpresa enorme. Además, me dijeron los libreros que no hubo ni trampa ni cartón», destaca.

Su poemario se ha presentado en la Fnac Plaza España con un coloquio en el que el poeta y editor Fernando Vallejo Ágreda, el escritor Samuel Trigueros y el propio autor leyeron algunos de los poemas con la música de fondo de Rafael Castro. Los asistentes han podido comprobar que es este un libro en el que se ensalza la poesía como refugio del amor y en el que Mateo se abre en canal para mostrar sin ningún pudor los sentimientos hacia su pareja. «Todo surgió a raíz de un viaje que hizo; yo la echaba de menos y sentí una pulsión de contar y sacar fuera mis sentimientos», explica.

Como subraya en el prólogo el recientemente fallecido Andrés Ortiz-Osés, «la poesía o es romántica o resulta mera escritura prosaica». Cincuenta y dos poemas de ultra-amor rompe una lanza a favor de esta afirmación, con la que Mateo está totalmente de acuerdo.

Escrito durante la crisis sanitaria, la pandemia se cuela también en unas poesías que han sido arropadas por un magnífico trabajo de edición. De hecho, cada uno de los poemas está acompañado de una ilustración a plumilla de Miguel Brunet. «En mi primer libro de relatos ya incluí ilustraciones, pero en este mi amigo Brunet se pasó porque realizó una para cada poema, lo que enriquece mucho la edición», reconoce Mateo, que es el presidente de la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro.

Subdirector de la revista de crítica cultural Crisis, colaborador en diversos medios de comunicación y vicepresidente de Erial Ediciones, Mateo ha participado con sus relatos y poemas en varios libros de autoría compartida. Cincuenta y dos poemas de ultra-amor es su segunda publicación bajo su única firma, pero ya anuncia que cuenta con más textos en el cajón.