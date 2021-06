La carrera por presentar la canción del verano ya ha comenzado. El dúo zaragozano Fresquito y Mango ha tomado la delantera y, acompañados de la cantante Aitana, sacó la pasada semana el remix de su éxito Mándame un audio. En solo un par de días, el tema roza el medio millón de reproducciones en las diferentes plataformas digitales. “Yo creo que tiene potencial para ser la canción del verano”, comenta Mango ilusionado, mientras que Fresquito cree que depende, también, del público: “Si la gente se pone a tope y nosotros nos lo creemos, podemos estar ahí”. “Sería la hostia que sonase Fresquito y Mango en todos los sitios después de la pandemia”, sentencia Mango.

Los dos integrantes esperan que esta nueva canción les ponga en el mapa y, por fin, todo el mundo sepa quién es quien en el grupo. “Haremos un recopilatorio con todos los orígenes de nuestro nombre”, cuenta Mango. “Creo que la clave es venir a los conciertos; allí se distingue bien quién es cada uno”, confía Fresquito.

El dúo clasifica esta versión de Mándame un audio con Aitana como pop-rock, aunque ellos prefieren no encasillarse en ningún género. Pop tropical o reggaetón intergaláctico han sido algunas de las formas en las que han definido su música, aunque ahora se encuentran cómodos en el “pop independiente”, pero, como dice Fresquito, “cada día es una cosa, según como nos levantemos, somos como Martín Matin”.

Una nueva versión de su canción más conocida que surgió tras la conversación de los mánagers de los artistas aragoneses y de la solista catalana. “Hablaron un poco y vieron que podía salir algo bueno. Nosotros teníamos la ilusión de cantar algo con ella y viendo la línea que llevábamos, se intuía afinidad musical”, explica Fresquito. Se conocieron en la grabación del tema y Mango cuenta que “estuvo muy maja con nosotros. Una chica muy profesional que se interesaba por cómo queríamos que sonasen las cosas”. La letra de Mándame un audio se ha adaptado ligeramente, haciendo que Aitana cante un nuevo fragmento en solitario. “No queríamos que fuese un remix en el que cantase ella y ya, queríamos darle algo nuevo a la gente”, comenta Mango, que opina que esta nueva parte “ha gustado bastante”. El éxito de esta nueva versión también ha potenciado al tema original, cuyas reproducciones han crecido desde el estreno del pasado viernes.

La relación de Fresquito y Mango con las notas de voz tiene una explicación: viviendo en dos ciudades diferentes, encontraron en este tipo de mensajes la mejor forma de mantenerse en contacto. “Casi todas las canciones las componemos a través de audios. Pero Mándame un audio no la hicimos pensando en esto”, indica Mango. “Es una canción de una relación a distancia. ‘Por favor, escríbeme; dime que me quieres todavía…’, contar todo ese rollo”, recuerda Fresquito de la composición. Acostumbrados a trabajar en la distancia, los dos jóvenes zaragozanos admiten también que prefieren, con mucha diferencia, el trabajo en el estudio: “Se trabaja a distancia, sobre todo, haciendo la letra o tomando algunas decisiones”, explica Mango de su proceso creativo. “Aún así, componer a distancia es un castigo. Lo que más me gusta de hacer música es estar en el estudio”, confiesa Fresquito.

La distancia entre los dos miembros del grupo se acortará el próximo año, pues ambos vivirán en Madrid. “Estamos en una discográfica que tiene la sede, el estudio y todo allí. Yo he estado yendo y viniendo dos veces al mes”, admite Mango. Los dos jóvenes zaragozanos creen que la capital española es la ciudad que más opciones de crecimiento ofrece a los nuevos artistas: “En Zaragoza falta un poco: hay talento, pero falta reivindicación y potenciación desde las instituciones. Faltan festivales y facilidades para que crezcan las cosas. Es fácil que se te quede pequeña porque no hay tantas oportunidades”. La mudanza de Mango a Madrid les liberará, al menos, de coger tantas veces los aves carísimos que protagonizan la canción. “Desde que sacamos Mándame un audio se han puesto las pilas para sacar precios más competitivos. Ahora habrá que escribir algo sobre la factura de la luz…”, reflexiona, entre risas, Fresquito.

El dúo zaragozano mira al futuro con ilusión y con varios proyectos en el aire. “Tenemos algunos conciertos cerrados para este verano”, señala Mango. Sin noticias de Okinawa, su próximo EP, sigue en fase de preparación por el retraso causado por la pandemia: “El segundo adelanto del disco saldrá el mes que viene”.