La segunda edición del Festival Manhattan, que se celebra en la localidad zaragozana de Murillo de Gállego, volverá a llenar las agendas culturales este fin de semana. Lo hará en el Hotel Agua de los Mallos con dos estrenos absolutos, uno de teatro, 'Malabrocca' y otro de música, de la mano de Edu Soto. Las entradas están a la venta a partir de diez euros.

La jornada del viernes, 2 de julio, correrá a cargo de la compañía aragonesa El Gato Negro. La obra 'Malabrocca' relata la gesta del ciclista italiano que llegó el último a la meta en el Giro d'Italia de 1946, y que hizo de su particular hazaña la clave de su éxito. El actor Rafa Blanca se pondrá en la piel de Malabrocca en una historia emocionante, basada en la novela 'Maglia Nera', de Mateo Caccia. El primer y único pase de este festival será a las 22.00 horas.

El televisivo actor y humorista Edu Soto subirá al escenario del Manhattan Fest el sábado, 3 de julio. En esta ocasión, no será con un espectáculo cómico, sino deleitando al público en un concierto programado a las 21.30 horas. Además, servirá de presentación de su nuevo disco junto a la banda Welcome Lemi, compuesta por Ohad Levy en la guitarra, el bajista Albert Angela, Pablo Levín en la batería y la percusión, y la violinista Inma Almendros.

Con el lema 'El desafío', el Festival Manhattan ha programado, por segundo año consecutivo, en la localidad prepirenaica de Murillo de Gállego, actuaciones de teatro, música, circo, danza y cine. Comenzó el 18 de junio, con la obra de teatro con sello "oregonés", 'Sálvese quien pueda'. Y al día siguiente, el concierto de David Angulo de presentación de su disco 'Música para un teatro invisible'.

El programa, que abarca cinco fines de semana alternos hasta el 14 de agosto, cuenta en esta edición con la colaboración de destacadas citas culturales, como son el Festival Sólodos en Danza, el Festival Retina, de cine y música en directo, y el Festival Asalto, un evento internacional de arte urbano.

La próxima convocatoria será los días 16 y 17 de julio, con la danza como protagonista y diversas actuaciones pilotadas por Sólodos en Danza. También habrá lugar para el teatro, con la puesta en escena del clásico 'Calígula', al estilo de Nasú Teatro.

Dentro de un mes, el 30 y 31 de julio, el circo desplegará su encanto con los Mallos de Riglos como telón de fondo, con actuaciones de Nostraxladamus, Sweet Chilli Circus, Irene de Paz y Noche Diéguez.

El broche final lo pondrá el cine, con la proyección, el 13 de agosto, de 'El milagro de P. Tinto', acompañada de un concierto diseñado "ad hoc" de Fetén Circes, y del filme 'Historias lamentables', el 14 de agosto en un pase gratuito.