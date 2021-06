Tras más de siete años en la banda Alien Roots, el músico zaragozano Johnny Garso inició su carrera en solitario a finales de 2019. La mala suerte quiso que la fecha de publicación de su primer elepé ('Redtimeline') coincidiera justo con la irrupción de la pandemia, lo que le ha impedido presentar su trabajo en directo. El artista, sin embargo, no ha perdido el tiempo durante estos duros meses y ha compuesto un buen puñado de canciones que confía en que se conviertan en un nuevo disco de cara al próximo año.

Todos estos nuevos temas tienen algo en común: están compuestos en castellano, algo nada habitual en su trayectoria. De hecho, hasta ahora solo ha lanzado una canción en español: 'Espada y rosa', un tema incluido en ese primer álbum y cuyo videoclip se publicó hace solo unas semanas. «Escribir la letra de esa canción en castellano surgió de forma natural y eso me ha abierto una nueva puerta. Creo que la pandemia ha hecho que me reconcilie con el español; ojalá que todos estos nuevos temas que he compuesto sean la cúspide para hacer un elepé en castellano», explica.

El músico zaragozano prevé ir lanzando distintos 'singles' en los próximos meses (el primero espera publicarlo a finales de julio), aunque para escuchar el disco completo habrá que esperar hasta el próximo año. «Estos últimos meses he tenido una fase muy romántica, casi rollo cantautor bajando los decibelios, pero ahora por ejemplo los he vuelto a subir un poco», explica el artista, que ha apostado siempre (también con la banda zaragozana Alien Roots) por el pop-rock de los 90 y principios del 2000. «Diría que soy emocional, emotivo, me gusta que se sienta lo que transmiten mis canciones. Creo que hay mucha energía, tanto melancólica como cañera», apunta.

El zaragozano ganó el año pasado la primera edición de Movistar+Rookies, el concurso de nuevos talentos de la plataforma al que se presentaron más de 2.000 bandas y solistas de toda España. «Fue una sorpresa llegar hasta la final. Estas cosas siempre animan a seguir, y más en una época tan complicada», reconoce Garso, que destinó el premio a grabar el videoclip de 'Espada y rosa', un tema que está teniendo muy buena acogida.

El zaragozano grabó 'Redtimeline' el año pasado con el productor Joe Marlett. El norteamericano ha estado dos veces nominado a los premios Grammy y ha trabajado con bandas como Red Hot Chili Peppers, Queens Of The Stone Age o Blink 182. El disco de Garso se grabó además en los estudios Signature Sound de San Diego, por donde han pasado grupos y artistas como U2 o Santana. «Lo convencí para grabar el primer álbum de Alien Roots y ahí comenzó una buena relación que dura hasta hoy», explica Garso.

Tras llenar el pasado febrero la sala La Riviera de Madrid dentro del cartel del Inverfest, el zaragozano tocó hace una semana en el Teatro Arbolé de Zaragoza y el próximo 10 de julio actúa en Barcelona.