La Comisión de Cultura y Deporte ha aprobado con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, el Proyecto de Ley con medidas de apoyo al sector cultural por la Covid, que incorpora modificaciones como la de pluses por desplazamientos de artistas o nuevos límites para la función social de las entidades de gestión.

El informe ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox, que se ha abstenido. No obstante, ha contado con las críticas de gran parte de la oposición al no ver aceptadas la mayoría de sus enmiendas. El diputado socialista Marc Lamuà ha justificado este rechazo en que este proceso de tramitación "no podía convertirse en un cajón de sastre".

"La mayoría de propuestas rechazadas no responden a emergencias derivadas por el covid, que es verdad que lo ha hecho todo más necesario. Pero esta tramitación ha abierto la oportunidad para temas culturales más de fondo que venían de mucho antes", ha reconocido el portavoz cultural.

Entre las novedades del informe, que ahora pasará al Senado para ser tramitado como Ley, destacan propuestas para agilizar la lucha contra la piratería, mejoras en la tramitación de créditos a través de CREA o nuevos límites para la función social de las entidades de gestión -que destinarán además parte de sus cantidades no identificadas a este fin-.

En el caso de los complementos de los músicos en cuanto a sus gastos de manutención en viajes, la nueva disposición adicional recoge que cuando los músicos se desplacen a realizar actuaciones mediante contratos de menos de cinco días, se computarán los gastos de manutención y los gastos y pluses de distancia por el desplazamiento de aquellos desde su domicilio a la localidad donde se celebre el espectáculo.

Veto a las enmiendas

Los días previos a esta comisión, el Grupo Parlamentario Popular ha mostrado su desacuerdo -registrando incluso la solicitud de comparecencia del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes-, al entender que ha recibido un "veto" del Gobierno a la tramitación de un total de 32 enmiendas al Proyecto de Ley de ayudas al sector cultural.

"Si hay algo en lo que estamos de acuerdo es que el sector cultural es uno de los más damnificados, pero ya ha pasado más de un año desde que nuestros votos acordaron convertirlo en ley para no dejar a nadie atrás: se ha dilatado innecesariamente el trámite y ahora nos dicen de pataleo, pero no es pataleo porque no se pueden debatir las enmiendas", ha lamentado la diputada popular Sol Cruz Guzmán.

Varias formaciones han remarcado la ausencia de tramitación en otros aspectos clave para el sector, como puede ser la Ley del Mecenazgo o el Estatuto del Artista. "Lo que tenemos en el sector cultural es un problema sistémico que diagnostican quienes están a diario en el sector y nos urge dar una respuesta a eso, además de a la coyuntura", ha alertado la diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón.

Ayudas de 2020

El 5 de mayo de 2020 el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto-ley por el que se destinaban alrededor de 76 millones de euros a ayudas para el sector cultural y a la financiación de las empresas culturales, y que incluía también medidas fiscales, el acceso extraordinario a la prestación por desempleo, cambios en los requisitos para las películas que optan a ayudas o el incremento del porcentaje de derechos de autor para la acción asistencial, entre otros aspectos.

También se dotaba con 20 millones de euros a la Sociedad de Garantía Recíproca CREA SGR, con el fin de facilitar la financiación de las pymes del sector cultural. Posteriormente, se han ido aprobando otras medidas sociales complementarias que han llegado a los técnicos y auxiliares del mundo de la cultura y para el sector taurino, que habían quedado fuera de las anteriores ayudas.