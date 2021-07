Una guitarra, una silla, una escalera, un periódico y una chaqueta. Cuatro objetos mundanos y, a la vez, los peores enemigos de Pepe Viyuela. El célebre cómico llega hoy a Zuera con Encerrona, su espectáculo más conocido y con el que arranca las carcajadas del público desde hace más de tres décadas.

Una función archiconocida por todos y que el propio Viyuela tiene completamente interiorizada: «Para mí Encerrona es un juguete que cada día me hace más feliz». Pese a la larga trayectoria sobre los escenarios y las miles de veces que esta obra ha sido interpretada, el cómico sigue descubriendo «nuevos espacios, recovecos y laberintos» que hacen que el espectáculo siempre tenga algo nuevo. «Soy el primer sorprendido de que Encerrona siga funcionando», comenta el humorista sobre esta obra, sobre la que el público tiene clara su postura: «Mucha gente me dice que no sabe cuántas veces la han visto, pero que vuelven porque se siguen riendo».

«La edad para un payaso es importante», confiesa Viyuela, que se encuentra cada vez más cómodo sobre las tablas y que cree que, gracias a su experiencia, es cada día mejor a la hora de «transmitir experiencias y emociones, de hacer sentir al público». El artista mantiene sus referentes intactos desde la infancia, y cree que quiso ser payaso desde que vio por televisión actuaciones de Charlie Rivel: «No sabía qué era eso, pero me quería dedicar a ello. Aquello me flechó y me enamoré de la figura del payaso».

Viyuela, con una dilatada carrera artística, sigue representando este monólogo en el que hace las veces de director e intérprete y que tiene como meta «provocar el mayor número de risas por minuto posible en el público». «Antes de salir, el vértigo es muy grande», explica el actor sobre la preparación previa al monólogo, aunque señala que prefiere trabajar solo que mal acompañado: «Con los compañeros estás más protegido, pero solo si la compañía está bien avenida, que son la mayoría en las que he trabajado».

Con papeles tan conocidos para la sociedad española como Chema en Aída o Filemón en la adaptación al cine de los tebeos de Francisco Ibáñez, Viyuela ve en su carrea una evolución clara: «He perdido todos mis miedos y toda la inseguridad». También admite que desde hace un tiempo se toma los asuntos con otra filosofía, sabiendo que es importante «relativizar, darse cuenta de que si algo no sale, no pasa nada». Una forma de pensar que ha sacado de su papel sobre las tablas: «El payaso fracasa y vuelve a empezar. Creo que he conseguido adoptar esa actitud».

Viyuela defiende que la sociedad necesita del humor para pasar los días y, sobre todo, después de un año tan duro como el vivido por la pandemia: «No podemos vivir sin reírnos». El actor cree que el humor es «una herramienta para construir el tejido social», además de un valor muy importante en la vida de todos los ciudadanos. «No es un artículo de lujo del que podamos prescindir», sentencia Viyuela.

El público de Zuera parece compartir la misma opinión que el intérprete, porque las entradas para la función se agotaron hace varios días. La guitarra, la silla, la escalera, el periódico y la chaqueta más famosos del clown español volverán a los escenarios mañana, a partir de las 20.00 horas, en el teatro Reina Sofía de Zuera.