A medida que las tasas de vacunación contra la covid-19 prosperan y las restricciones sobre las pistas de baile se relajan, con las plataformas de audio consolidadas además como el principal escaparate musical, regresa con fuerza el fenómeno de la canción del verano en este 2021.

Como en los últimos años, la música latina -especialmente la que conjuga ritmos calientes con modernos arreglos urbanos- se erige como gran protagonista, con 'Todo de ti' del puertorriqueño Rauw Alejandro y su influjo de pop ochentero convertido en el gran fenómeno de esta temporada en medio mundo. En esa onda se instalan otras canciones que triunfan a ambas orillas del Atlántico, como 'Yonaguni' de Bad Bunny, 'Pareja del año' de Sebastián Yatra y Myke Towers (este también presenta la interesante 'El tren', de Micro TDH) o 'Loco' de Justin Quiles, con Chimbala y Zion & Lennox.

Las chicas del urbano latino vuelven a pisar fuerte, con apuestas como 'Ram Pam Pam' de Natti Natasha y Becky G o 'Contigo voy a muerte', de Karol G y Camilo, que salió de un álbum muy reciente llamado "KG0516", en el que hay otros potenciales éxitos como 'El makinon'.

Suben posiciones además la traslación al castellano de un tema mítico como 'Scrubs' de TLC, convertido ahora en 'Bobo" de la estadounidense Mariah Angeliq, con Bad Gyal y María Becerra, quien además ha colaborado con J Balvin en 'Qué más pues?'.

Música en inglés

Desde el ámbito anglosajón, la que marca la pauta este verano es la jovencísima estadounidense Olivia Rodrigo, que ya fue protagonista en los meses del frío con la balada 'Drivers license' y que ahora, con su disco de debut 'Sour' ha colocado un buen puñado de canciones en lo más alto, especialmente la jovial y vitalista 'Good 4 u'.

Igualmente enérgicas se presenta 'Let Them Know' de la británica Mabel a la búsqueda de una pista de baile, como 'Downtown', de R3HAB y Kelvin Jones, o 'Butter', la última apuesta de los superventas surcoreanos BTS, en la onda de su 'hit' mundial previo 'Dynamite'.

De camino a la playa, bien podría sonar 'Kiss Me More' de Doja Cat, con la colaboración de SZA, mientras que con la caída del sol caben propuestas relajantes pero igualmente buenrollistas, como 'Peaches', de Justin Bieber con Daniel Caesar y Giveon, 'Leave The Door Open' de Bruno Mars, Anderson Paak y Silk Sonic o la nueva versión de 'Save Your Tears', de The Weeknd junto a Ariana Grande.

Y cuando caiga la noche, quienes deseen liberar su demonio interior siempre pueden recurrir a uno de los temas más antiguos de esta lista, pero que mejor está aguantando el paso del tiempo, la irreverente y lúbrica 'MONTERO (Call Me By Your Name)', de Lil Nas X.

Ánimo festivalero

Pese a la ausencia de festivales en el país, España también tiene algo que decir en este conglomerado musicoestival con ritmos mediterráneos y alternativos, como 'A ver qué pasa', de Rigoberta Bandini, 'La canción del verano' de La La Love You o 'Entra en mi vida', de La Casa Azul.

Todo 'El Madrileño' de C. Tangana sigue fuerte en las escuchas nacionales, especialmente con cortes como 'Los tontos' junto a Kiko Veneno, pero el músico además ha colaborado en otras interesantes propuestas como 'Qué facilidad', con Sen Senra.

Otras propuestas en español a las que merecería la pena prestar atención en estos meses son 'Dolce Banana', de D3llano, dani y Kimberley Tell, o 'Cariño' de los roqueros Arde Bogotá, que fantasea con el retorno de esas noches de alcohol, baile y flirteo con 'canciones de mierda'.

Desde Italia, por último, se suman la electrizante 'Zitti e buoni' de Maneskin, ganadora de Eurovisión 2021, en lista en varios países; el hip hop 'Envidioso' de Capo Plaza, con la colaboración de Morad para traerlo al castellano; y 'Klan', de Mahmood y DRD, también recién aterrizada en el idioma de Cervantes para reivindicar con ímpetu tribal: 'La noche, la noche, la noche'.