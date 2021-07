Dos de los grupos más míticos de los 80 pondrán banda sonora al cierre de la temporada del Teatro Principal. ABBA y Mecano, a través de los espectáculos homenaje ABBA Live TV y La fuerza del destino, serán los protagonistas en el teatro zaragozano hasta el final del mes de julio. José María Turmo, gerente del Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen, presentó ayer en el hall del Principal, junto a Fernando Gonzalo, productor de las dos obras, la llegada de ambos espectáculos a la capital aragonesa por primera vez, David Rangel y Sandra Duarte, actores y cantantes en ABBA Live TV y La fuerza del destino, respectivamente, han explicado el funcionamiento de cada una de las obras.

El productor de las obras ha celebrado en varias ocasiones la posibilidad de representarse en el Principal: «Es un teatro maravilloso, que necesitábamos tener en nuestro curriculum». Gonzalo ha defendido que su productora apuesta por «un teatro inmersivo», con espectáculos «para todos los miembros de la familia» y ha afirmado que todo el equipo aterriza en Zaragoza «con ganas de darlo todo». «Me atrevo a decir que los dos espectáculos van a ser un éxito», ha aseverado Gonzalo al presentar ABBA Live TV y La fuerza del destino.

El homenaje al grupo sueco ocupará las tablas del Teatro Principal desde el 7 de julio hasta el próximo domingo 11 de julio. Un interesante espectáculo ambientado en la actualidad: la función simula un programa televisivo que recuerda los momentos más importantes de ABBA. «El público del teatro conocerá todo lo que ocurre en este programa, tanto delante como detrás de las cámaras», ha explicado Rangel. Los cuatro integrantes de ABBA se mezclan con los trabajadores del programa mientras sus canciones marcan el avance de la historia: «Está todo lo importante, como su éxito en Eurovisión, su disco en español o el momento de la disolución del grupo». Rangel ha asegurado que ABBA Live TV es una función en la que el público va a disfrutar tanto como los artistas lo hacen mientras interpretan: «Recomiendo a los asistentes que vengan con calzado cómodo, porque no van a estar quietos, y con muchas ganas de cantar».

La misma afición por las canciones exige La fuerza del destino, que se representará entre el miércoles 14 de julio y el domingo 18 de julio. El espectáculo en homenaje a Mecano se ambienta en el metro de Madrid, en un viaje por las distintas paradas donde en cada estación se recuerda algún éxito del grupo de la Movida. «Aunque hay muchos homenajes a Mecano, no hay ningún espectáculo como este», ha dicho Duarte, que cree que la función que representa está llena de «magia e ilusión». Hoy no me puedo levantar, Cruz de navajas o Me cuesta tanto olvidarte son parte de un repertorio icónico del que todos los asistentes disfrutarán: «Es un grupo tan mítico que tanto los jóvenes como los adultos se saben las canciones».

Ambos espectáculos cuentan con un aspecto diferencial en el teatro: la música en directo. «Sería más fácil producir una obra con música enlatada, pero el directo es mejor», ha comentado Gonzalo. El productor de las funciones ha reconocido que esta maniobra «apoya a los músicos», que son mucho más que instrumentistas en el escenario: «Todos tienen un papel importante, por lo que actúan a la vez que tocan».

Turmo ha destacado que las dos funciones cumplen con creces «los estándares de calidad de los espectáculos del teatro». El gerente del Patronato ha expresado que las obras dedicadas a ABBA y a Mecano llegan a Zaragoza con un doble objetivo: «ampliar la programación del Teatro Principal y ofrecer al zaragozano ocio de calidad, también durante el verano». Turmo ha confirmado que los asistentes a estos shows tendrán seguro «divertirse y quedar deslumbrados».

Con precios que se encuentran entre los 5 y los 25 euros, los dos espectáculos del Principal se encuentran al alcance de cualquier bolsillo. Primero con ABBA Live TV y después con La fuerza del destino, algunas de las canciones más conocidas de los 80 llenarán de música el céntrico teatro zaragozano.