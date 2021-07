El coloso vuelve a ser una obra de Goya. O, al menos, para el Museo del Prado que, tras trece años con la autoría en duda, ha aprovechado la nueva reordenación de su colección para volver a colocar casi de tapadillo y sin ningún anuncio, la cartela de “obra atribuida a Goya” junto a El coloso. Así lo desveló ayer la revista Ars Magazine que fue la primera en percatarse de este cambio de parecer en el museo. Y es que hasta ahora, y desde que la que fue jefa de conservación del Prado y una de las mayores expertas de Goya, Manuela Mena, presentara un estudio en el 2009 que descatalogaba la obra, esta se atribuía a un seguidor del de Fuendetodos sin que se fuera más allá aunque la propia Mena ya insinuaba que podría ser obra del amigo de Goya Asensio Juliá.

Fue una decisión, la que tomó el Prado, no exenta de polémica, ya que muchos expertos no tenían ninguna duda y así lo han expresado durante todo este tiempo de que El coloso no podía ser de otro artista que no fuera Goya. Es el caso del aragonés Carlos Foradada que rebatió las tesis de Mena para concluir que no se podía dudar de que una obra así no podía haber sido pintada por alguien que no fuera un gran maestro de la pintura como Goya.

Un cambio de parecer el que llega ahora que si bien aún no reconoce la autoría de Goya rotundamente, se utiliza el término de atribuida, sí que puede ser el preludio de un inminente estudio sobre la obra que va a ver la luz y que ha sido realizado por conservador de pintura española del museo, Javier Portús, según desvela también Ars Magazine.