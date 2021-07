–¿Existen los amigos para siempre?

–Es muy buena pregunta que en este caso la novela pone en cuestión... Yo diría que existen siempre que haya una oportunidad de refundarlas y de redefinirlas. Sí creo que las relaciones que están creadas muy atrás en el tiempo y que no se someten a la redefinición están abocadas al fracaso o al menos a la situación de este grupo de amigos de mi novela de enrarecimiento y hastío.

–Es un grupo donde no parece haber esa redefinición...

–Es un grupo que vive atrapado en la nostalgia de tiempos pretéritos, que ellos consideran que fueron los más brillantes de su vida, y no han hecho ningún esfuerzo por avanzar hacia otro sitio. Siempre están recreando un tiempo pasado que se fue y que ellos han sido incapaces de superar.

–¿Es nostálgico?

–¿Yo? No. La nostalgia es una enorme trampa. Nos envejece porque parece que lo mejor ya pasó y que no queda nada bueno por venir más que el recuerdo.

–¿No ha escrito este libro para exorcizar una posible nostalgia?

–Quería mostrar de qué manera la gente de mi generación se ha enfrentado al paso del tiempo y en qué medida no ha envejecido del todo bien. Para empezar, ni se han dado cuenta de que se han vuelto viejos, viven instalados en un presunto espíritu joven que en su caso les hace parecer casi niñatos. Me interesaba poner el foco en la gente de mi generación para reflexionar sobre todas esas cuestiones que les atenazan, las preocupaciones que están sobre la mesa de la gente de mediana edad que llega al ecuador de su vida y que tienen que asumir que lo que viene es el regreso, deshacer el camino. Hablo de cuestiones como la familia, el cuidado de los hijos, la amistad, el sexo, el dinero, el poder, la política…

«La nostalgia es una trampa, parece que lo mejor ya pasó y que no queda nada bueno por venir»

–Si no me equivoco, esta novela surge de una discusión política.

–Surge de ver de qué manera el enrocamiento y las posturas maximalistas del punto de vista político pueden llegar a introducir ruido y desbaratar relaciones construidas durante mucho tiempo. La espita es haber vivido esa situación en diferentes grupos de amigos.

–Es también un retrato de las culpas de una generación...

–Es un retrato generacional pero no en pasado sino de rendición de cuentas de lo que hemos aportado nosotros como generación, los baby boomer, los que crecimos en los 80 y que somos un poco hijos de esa sociedad del bienestar recién estrenada de nuestros padres. La disfrutamos con cierto conformismo y vimos como el neoliberalismo y la políticas más salvajes nos pasaban por al lado sin que fuéramos capaces de ponerles freno y entregamos a las generaciones posteriores una situación de vida bastante más precaria. Estamos acostumbrados a no hacer autocrítica y de lanzar reproches a la generación que viene detrás y no nos damos cuenta que en buena medida todos esos condicionantes vienen porque no hemos sido capaces de darles un asiento y unas condiciones como las que nos dieron a nosotros nuestros padres. Somos una generación que ocupa los principales espacios de poder y que ha hecho poca autocrítica.

–La música en esta novela....

–La música es muy importante en todas las novelas y antes que como un decorado o un paisaje, me sirve para aportar eficacia en la narración tanto en la descripción de los personajes como en la construcción de la trama. Y en esta novela que era una fiesta de cuarentones y cincuentones inevitablemente tenía que sonar música de los 80 con la que crecimos y que configura nuestra geografía sentimental.

–¿Contra quién va a escribir la siguiente novela?

–Estoy a la espera de que llegue algún asunto que me provoque la suficiente aversión para sentarme a escribir de nuevo. H