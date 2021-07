Patrimonio Nacional ha abierto al público la histórica puerta de Alfonso XII que da acceso a los Jardines del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso desde el casco antiguo del municipio y que había permanecido cerrada desde su construcción, hace casi 150 años.

La presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, ha visitado este jueves el lugar para participar del acto de apertura del histórico acceso, del que ha subrayado su "efecto simbólico", como si fuera un "abrazo al municipio" por parte de la institución. "Esta puerta es mucho más que una puerta, es no estar viviendo a espaldas, no estar cerrado, que la gente no encuentre al salir de su casa y en su entorno más cotidiano un muro y una puerta cerrada, es abrirse y constatar así lo que es la voluntad de Patrimonio Nacional", ha señalado Castellanos.

Se ha referido al objetivo de la institución de convertirse "en un elemento coadyuvante en el progreso, en la cultura, en el turismo, en la dinamización y en la vida cultural" de aquellos lugares en los que tiene presencia.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Samuel Alonso, ha destacado este jueves como "un día histórico" para el municipio porque la apertura de este acceso es algo que se ha estado "peleando" durante mucho tiempo "desde el pueblo" y por fin se ha conseguido. El regidor también ha comentado que "es mucho más allá de una puerta" porque da acceso directo a los Jardines desde el centro del núcleo poblacional de La Granja y permite que las personas mayores puedan pasear "por un lugar idílico y único" de una manera "totalmente accesible".

También desde el Ayuntamiento esperan que este gesto favorezca el turismo, de forma que las casi 700.000 personas que cada año entran y salen de los Jardines del Palacio puedan pasar directamente por "la columna vertebral" de La Granja.

Para habilitar esta entrada, que estará abierta al público todos los días del año en las mismas condiciones que la puerta principal, Patrimonio Nacional ha restaurado la puerta y las jambas de fábrica contiguas y ha mejorado la accesibilidad con la estabilización del firme del Paseo de Alfonso XII, además de instalar paneles informativos y un puesto de control con contador de visitantes.

La puerta de Alfonso XII fue construida en 1874 tras la demanda de varios propietarios de fincas del Real Sitio, que fueron quienes costearon su construcción, pero se cerró definitivamente en 1904 tras ser objeto de diversas controversias. Desde entonces, solo se había abierto para permitir las labores de almacenaje a los trabajadores de los Jardines y, de forma excepcional, a raíz de un permiso concedido en verano de 1932 por insistencia del alcalde.

Durante su comparecencia en el acto de apertura, Llanos Castellanos también ha valorado, a petición de los medios de comunicación, el reciente cambio de titular en el Ministerio de la Presidencia, del que depende la institución, que ha pasado de dirigir Carmen Calvo a Félix Bolaños.

Ha advertido de que su opinión no es "objetiva" porque el recién designado es un "gran amigo" suyo, pero ha destacado de él "una rigurosidad y un talante y una cordialidad y una profundidad en el análisis de los temas que es escaso encontrar". "Creo que tenerlo de ministro de la Presidencia va a ser de una alianza y una complicidad impresionantes... En cualquier caso, ya digo que no soy objetiva, pero para nosotros son unas magníficas noticias", ha declarado.