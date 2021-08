«Me han dicho que no lo publique en domingo porque lo verá menos gente. También me han insistido en que si publico más tarde de las 20.00 horas tendrá menos alcance. Pero bueno, a mí me gusta hacer lo que me pide el cuerpo y me apetecía compartirlo ya mismo con todas vosotras». Con este mensaje en sus redes sociales, la alcorisana Isabel Marco le anunciaba a sus seguidores que ya había comenzado su campaña de crowdfunding para afrontar los gastos derivados de su tercer disco, Sin domesticar. Un trabajo que ya grabó entre abril y mayo pero del que todavía tiene que afrontar una cantidad importante de gastos económicos tal y como ella misma explica en la web de la campaña: «Está previsto que vea la luz en septiembre y que en octubre arranque la gira. Pero por el camino quedan muchos gastos por asumir y como la situación estos meses ha sido complicada he decidido poner en marcha esta campaña de crowdfunding para que con vuestra ayuda pueda realizarse la edición y el lanzamiento de mi nuevo disco». Así, la propia artista explica a qué va a destinar el dinero que consiga recaudar entre sus seguidores: «asumir la edición en cedé, la edición en vinilo, al diseño gráfico, a una sesión de fotografías promocionales y a la grabación de videoclips y videolyrics».

Para todo ello, la cantante se ha fijado el objetivo de 4.900 euros en 50 días. Hasta el momento ya ha sido respaldada con unos 400 euros (lo que equivale a algo menos del 8%) y como en todas las campañas de este estilo en el caso de que se no se alcance la cantidad requerida, la artista no conseguirá ningún euro.

Isabel Marco, además, ha elegido una serie de recompensas para los que decidan apoyar económicamente su proyecto que van en función del dinero que se aporte. Así, con 8 euros, se podrá acceder a la descarga digital del cedé mientras que con 18 euros se tendrá el trabajo en formato físico y, además, una entrada para un concierto. Ya con 28 euros, la artista entregará un vinilo de Sin domesticar y una entrada para un concierto y con 2 euros (30) también habrá una camiseta en el pack del cedé, 40 euros si es con vinilo.

Además, hay dos recompensas más ya para aportaciones importantes de 100 y 800 euros. La primera da derecho a dos entradas con encuentro con la artista, un vídeo personalizado, una libreta y otros regalos mientras que con 800 euros, además del cedé, el vinilo y otros regalos, el fan podrá disfrutar de un concierto en acústico privado de la cantante.

Con respecto al trabajo, Pablo Martínez se ha encargado de la producción y a Isabel Marco le han acompañado en la grabación los mismos músicos que le acompañan en los directos, es decir, Guille Mara Rubio del Arco (guitarra), Alex Serra (bajo), Alfredo González (teclado y coros) y Adri López Cheriff (batería). «Son las mejores canciones que he hecho en toda mi vida. Nueve trozos de mis sentimientos, mis preocupaciones y mis anhelos. He titulado al disco Sin domesticar porque a estas alturas ya no hay nada ni nadie que me domestique», dice la artista sobre el nuevo trabajo para el que pide ayuda.