Todo empezó con El bosque sonoro el año pasado en Mozota. «Teniéndolo como referencia, nos damos cuenta de la capacidad de cualquier evento cultural para cambiar y ofrecer soluciones más allá del propio evento en sí. Más allá de que se vaya a ver un concierto y de que disfrutes de lo que es el momento, queremos ofrecer soluciones en el entorno rural para dar trabajo a un pueblo u otras cuestiones». Así surge Ocre (Organización Cultural en el Entorno Rural), que colabora en la organización de El bosque sonoro, de la que forman parte colectivos como Asalto, Slap!, Desafinado, Las Armas y El Veintiuno. El que habla es Víctor Domínguez que ejerce como portavoz.

«Más que el hecho de copiar El bosque sonoro que está funcionado, llevarlo a otro sitio y llamarlo así, creemos que es conveniente hacer una organización para poder ir a una zona rural concreta, estudiar el espacio y hacer algo adaptado al lugar. Buscar una opción más para que los pueblos se desarrollen incluso a nivel industrial con la cultura», explica Domínguez que asegura que el proyecto va más allá de la cultura porque quiere abrirse a otros campos «como la educación y otras ramas».

La experiencia de El bosque sonoro no pudo ser más positiva: «Sin ayuda institucional, da trabajo a 30 vecinos del pueblo además de todo el ingreso económico que deja en el municipio, que es el mayor que tiene durante todo el año y con diferencia», afirma Víctor Domínguez. La primera edición fue el año pasado y Ocre este año ya ha auspiciado dos festivales más, el de música clásica más pequeño del mundo en Villanueva de Jiloca y el Brizna en Ayerbe que comenzará la semana que viene. «Ocre aboga por una forma de adaptarse al entorno rural, a sus circunstancias y abrirse a cosas como la sostenibilidad, la ecología, la vida tradicional en los pueblos, hacer un llamamiento a la gente joven para que pueda vivir en los pueblos y hacerlo bien a gusto y poder trabajar y vivir de eso. Es una nueva mirada, y Ocre pretende estudiar ese nuevo concepto creando incluso un departamento de investigación y de desarrollo para valorar realmente la potencia que tiene un territorio a todos los niveles», dice Víctor Domínguez. Y es ahí cuando surgió la creación tanto de la cita de Villanueva de Jiloca como la de Ayerbe. «En el primero se pusieron en contacto con nosotros. Nos gusta pensar que se puede hacer así, que no vas tú, eliges un sitio, lo explotas y te vas. No, tú eres un profesional que ofreces una solución. Nos pareció muy interesante la situación y elaboramos el evento adaptado al lugar y salió maravillosamente bien con una visibilidad espectacular». Diferente fue el caso de Ayerbe en el que se juntó que Ocre buscaba un lugar en Huesca y Ayerbe se puso en contacto con ellos. «Aquí existe la opción de un turismo más amplio, de que puede venir más gente y hay mucho arte y artistas en el entorno lo que da opción de muchas actividades multidisciplinares. Brizna pretende ser un festival de arte porque «creíamos que era lo más necesario de acuerdo con el lugar».

Ocre ya está trabajando en más proyectos de cara al verano del año que viene. Para ello, este invierno, «la idea es juntarse con más agentes de otras zonas del territorio para seguir ampliando la estructura que pretende ser abierta y favorecer otra forma de hacer y crear eventos.». Y es que, dice Víctor Domínguez antes de concluir: «El objetivo final es llegar a esos lugares y formar a la gente que está ahí para que sean los propios vecinos los que acaben llevando y trabajando en todos estos proyectos».