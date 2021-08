Los límites (y no digamos ya los fronterizos entre países, provincias o comunidades) no suelen traer más que problemas y solo cuando estos se diluyen o cuando son las propias personas los que se los saltan para mezclarse en una nueva realidad es cuando surgen aspectos positivos de ellos. En las últimas décadas, hay muchos ejemplos en las corrientes artísticas y, sobre todo, como no podía ser de otra manera, en la música donde cada vez tiene más valor esa que ha surgido de la combinación de las corrientes y de la huida de los compartimentos estancos. Es más, hubo un tiempo en que proliferaron los festivales dedicados a esos nuevos pasos que se estaban dando y que ahora están consolidados por lo que ya lo difícil es sorprender. Lo mismo podríamos decir en el mundo del arte e incluso en esos espectáculos multidisciplinares que no se detienen en la danza, el teatro o las representaciones gestuales de determinada escuela.

La pandemia, al sector cultural, no le ha traído muchas cosas positivas, ni siquiera creativas ya que, por lo que se ha visto, no es que haya siendo un periodo especialmente creativo para los artistas. Pero lo que sí creo que ha dejado, y espero que para quedarse, es la supresión de los límites estructurales relativos a los escenarios que deben acoger los espectáculos. Hubo un tiempo en que se hablaba de alta cultura y baja cultura (o incluso popular). Una definición que ha pasado a mejor vida (o debería) pero si algo hemos vivido en estos tiempos de desescalada cuando la actividad cultural ha ido retomando_la actividad es la irrupción de nuevos escenarios para artistas no habituados a ellos. Un ejemplo claro ha sido la sala Mozart del Auditorio. Por su escenario han pasado en este último año artistas como Los chikos del maíz, Mala Rodríguez, Sidonie, Xoel López,... Es decir, músicos cuyo entorno habitual para mostrar su música es claramente otro. Sin embargo, han podido aprovecharse de la excepcional acústica del lugar y de la apuesta que se ha hecho para que un recinto seguro como lo es el Auditorio se haya convertido en una punta de lanza del sector de la música actual. Una línea que va a continuar a lo largo del curso que debe empezar en septiembre y que creo que es bastante aplaudible por diferentes motivos que no se le escapan a nadie.

Como decía, es, creo, solo un ejemplo de los territorios que sí ha conseguido conquistar la cultura tras la pandemia (si es que podemos decir que ya la hemos superado o estamos a punto, que es mucho decir dada la situación actual). La necesidad de conseguir espacios seguros ha llevado a que se hayan prodigado los conciertos al aire libre (incluso ha hecho posible la creación del festival zaragozano Música al raso), a que se hayan programado actividades como teatro en lugares poco habituales e incluso la pandemia ha conseguido que el público haya acudido a ver conciertos en los que es difícil no dejar de moverse sentado.

Obviamente no es la situación ideal, y menos dadas las causas de todo esto, pero quizá es el momento en el que el propio sector se plantee de manera seria y profesional que se deben conquistar nuevos espacios culturales con el simple afán de seguir mostrando las creaciones artísticas que, al fin y al cabo, no hacen otra cosa que ayudar a vivir.