Barbastro se convierte por unos días en el epicentro fotográfico de la comunidad. La octava edición del festival BFoto, que comenzó ayer y se celebra en el municipio oscense hasta el próximo 12 de septiembre, va a llenar salas y calles con imágenes de artistas llegados de diferentes rincones del planeta. Un total de 15 fotógrafos emergentes participan en una edición que mantiene el objetivo de inmersión creativa de Barbastro y que apuesta por la participación activa de su ciudadanía. Aunque se celebre con total normalidad, la organización del BFoto advirtió que algunas propuestas artísticas se han aplazado por la situación sanitaria.

Las restricciones derivadas de la pandemia no han impedido la celebración de un ciclo por el que ya han pasado 80 autores diferentes desde su primera edición en 2014. Desde entonces, BFoto se ha convertido en un claro representante de las tendencias de la fotografía actual y en referente nacional e internacional de la fotografía contemporánea.

El festival mantiene su postura de impulsor del talento joven. En la presente edición, más de 250 trabajos de artistas de 40 nacionalidades diferentes han llegado a los organizadores del festival dentro del programa Emergentes, que apuesta por los trabajos que aún no han entrado en el circuito expositivo. Las nueve muestras seleccionadas se podrán visitar en la Casa de la Cultura, el Museo Diocesano la sede de la Uned y los Almacenes San Pedro. Esta sección del festival se abrirá al público el próximo viernes 20 de agosto.

La apuesta más novedosa del ciclo es la fotografía al aire libre, que tiene como objetivo convertir Barbastro en escenario artístico. BFoto apuesta así por que el entorno y los habitantes influyan en las distintas muestras. Allí mis pequeños ojos, de Guillermo Franco, la primera de las muestras al aire libre, ya adorna los muros del río Vero con su visión del embalse de Mediano. Las otras tres exposiciones que adornarán los paseos por Barbastro serán Máscaras impermanentes, de Alessandro Celante; Anaqronias, de Juan Cerón; e It was the time, de Valentino Pretosino. Estas muestras al aire libre se presentarán el 21 de agosto, con un paseo nocturno en el que participarán los autores.

De hecho, aunque el festival se alargará hasta el domingo 12 de septiembre, las jornadas más intensas del certamen se concentran entre el 19 y el 21 de agosto. Un ramillete de actividades que mantienen la visión del festival de la cultura, donde, además de la fotografía, la música, el cine o la literatura también tienen cabida, en busca de la unión y el apoyo de todas las ramas del arte.

Así, el jueves 19, el programa de BFoto se centrará en el séptimo arte gracias a la proyección de Armugán: el último acabador. Una película de Jo Sol, rodada en castellano y aragonés entre el Sobrarbe y Zaragoza, que reflexiona sobre el paso de la vida a la muerte y sobre la figura del acabador, tan popular en el Pirineo. El director de fotografía, Daniel Vergara, participará en un coloquio a partir de las 22.00 horas en la plaza de la Candelera.

Tras la apertura al público el viernes de las colecciones de los autores noveles, las charlas volverán a protagonizar la programación del sábado 21. Por la mañana, a partir de las 10.00 horas, el proyecto Rara Avis dará un taller al aire libre sobre la técnica de la fotografía minutera, que recupera las cámaras de cajón. Poco después, a las 11.00 horas, Luis Lles ofrecerá la conferencia La cultura de los márgenes, en la que defenderá el verdadero motor creativo frente a la cultura que promocionan las grandes corporaciones.