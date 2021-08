Cuti Vericad apenas ha ofrecido seis conciertos en los últimos dos años, pero estos días va a recuperar parte del terreno perdido. Este miércoles toca en el centro Joaquín Roncal de la capital aragonesa (20.00 horas), el jueves en el municipio zaragozano de Bulbuente y el próximo 28 de agosto aterrizará en Sos del Rey Católico. El músico nacido en Jaca en 1973 volverá a demostrar en todos estos bolos por qué es desde hace años una de las propuestas más solventes de la escena musical aragonesa.

-¿Se saborean de forma diferente los conciertos en estos tiempos pandémicos?

-Volver a sentirte músico de nuevo es genial porque han sido meses muy complicados, aunque este parón tampoco me ha parecido algo dramático a título personal y profesional. El invierno volverá a ser duro por el tema de los espacios cerrados, pero ahora toca disfrutar del momento. Este miércoles vamos al Joaquín Roncal en formato quinteto –Pepe Vázquez (guitarra), Willy García (bajo), Gonzalo Fernández (teclados) y José Luis Seguer 'Fletes' (batería)– y haremos un repaso de mi repertorio en solitario. Casi todas las canciones serán de mis últimos tres discos –'Cambia del lado' (2013), 'El camino del samurái' (2015) y 'El retorno del samurái' (2020)–, aunque también habrá hueco para algunas versiones de Elvis Presley.

-Se ha labrado fama de poseer uno de los mejores directos de la escena aragonesa.

-Para ofrecer un buen directo influyen muchos factores. Tener un técnico de sonido propio e implicado es muy importante. También es clave elegir bien el repertorio, los tiempos, las intensidades... Yo siempre intento buscar la efectividad emocional, ya desde que compongo las canciones, y me gusta jugar con el estado anímico del público y que la gente vibre en los directos. Trabajamos mucho los detalles, los efectos de sonido, los ecos... Para todo ello es clave ensayar mucho, claro. A mí me gusta ir a los conciertos a disfrutar, y con los años me he dado cuenta de que para eso es mejor ir muy ensayado, evitando así los miedos e inseguridades.

-Apenas pudo presentar en directo su último álbum ('El retorno del samurái') por la pandemia. ¿Ya lo ve lejano?

-Bueno, a nivel artístico ya es un disco un poco obsoleto para mí, pero teníamos ganas de darle más vida con estos conciertos porque lamentablemente a los pocos días de lanzarlo comenzó todo esto. Aunque debo decir que tampoco me gusta dar demasiados conciertos, porque intento cuidar cada uno de ellos para que tengan algo de acontecimiento.

-¿Ya tiene fecha para su nuevo disco?

-Bueno, lo cierto es que ya me queman un poco en las manos las canciones del nuevo disco, que se titulará La venganza del samurái y cerrará esta trilogía con los dos anteriores. Tengo mucho fondo de armario porque en cada álbum me encuentro con 30 o 35 canciones y hay muchos descartes. La previsión es grabarlo en invierno, aunque todavía no hay nada cerrado, y publicarlo cuando corresponda. Mi intención es que la venganza sea sonada y para ello también quiero conseguir colaboraciones de lujo, al menos para mí.

-¿Su mejor disco aún está por escribir?

-Por supuesto. Yo siempre me planteo que cada canción, cada disco y cada concierto deben ser mejores que los anteriores. No entiendo otra forma de trabajar, siempre intento superarme sin competir con nadie salvo conmigo mismo.

-Los grandes nombres del rock (Elvis Presley, Bob Dylan, Elvis Costello, The Rolling Stones...) se divisan tras su propuesta. ¿Es la música que le nace?

-Siempre he escuchado mucha música. Empecé con el rock de raíz mezclado con el que había en la época en que me crie (Loquillo, Los Rebeldes, La Frontera, Siniestro Total, Los Ronaldos...), aunque mirando sobre todo la música americana. Luego escuché mucho rock argentino (Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Charly García, Calamaro, Gustavo Cerati...). Todas esas referencias están en mi música, aunque creo que he logrado un sello de identidad propio a base de coger muchos retazos de aquí y de allá.

-El rockabilly fue su escuela con la mítica banda Los Dynamos.

-La fundamos en 1989. Yo tenía 17 años. En ese momento no había nada en la escena rockabilly y fue un grupo que triunfó mucho en nuestro circuito. El proyecto murió en 1997 y yo ya empecé a grabar mis discos en solitario y a compaginarlo con mis actividades para otras bandas como Los Berzas o Connie Corleone. También he trabajado como músico para teatro y me he subido al escenario como pianista con músicos que admiraba (Loquillo, Los Rebeldes, Rulo). Ahora ya no quiero tocar para otros, quiero centrarme en mi música y vivir tranquilo. También quiero seguir produciendo para otros grupos y artistas. Como soy un músico sin ego y sin necesidad de aplauso y reconocimiento, el trabajo de estudio es para mí un paraíso.

-Siempre ha dicho que lo único que le interesa de la industria es la música en sí misma. ¿Tan podrido está el sector?

-Bueno, no lo sé realmente. Yo solo la he conocido de soslayo. Cuando he podido trabajar con artistas grandes, salvo contadísimas excepciones, la sensación ha sido siempre de que las cosas se hacían mucho de cara a la galería. La gente piensa a veces que mi caso es un poco raro porque mi música es comercial, no pretendo ir de artista sofisticado, pero realmente yo no hago nada de cara a la galería. Lo que me interesa es la música y todo lo que la rodea nada. No me interesa demasiado nada de lo que la industria me pueda ofrecer. Cada vez me da más pereza manejar una red social, por ejemplo. Pero tampoco tengo problemas. Como me autofinancio, cuando tengo dinero grabo, y cuando no, no.

-¿Es por todo ello que su propuesta apenas es conocida en otras comunidades?

-No sé por qué ocurre eso. A mí me encanta que mi música llegue a todo tipo de personas. Siempre he dicho que podría hacer discos mucho más artísticos y esnobs, pero no me interesa porque amo la tradición y me gusta la cercanía. No quiero que nadie se sienta extranjero ni fuera de lugar en un concierto mío. Mi música es de vocación universalista. Hay veces que algunos discos triunfan y otros no, así de sencillo.