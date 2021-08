El zaragozano Ramón Gajón tiene 43 años y desde los 20 trabaja en la tienda de su padre, Antonio Gajón Antigüedades. «Empecé a ayudarle a los doce años y, en cuanto pude, me uní al negocio», recuerda Gajón, que cambió la electricidad por la restauración, como una forma «de conocer más el mundo en el que me iba a introducir». «La formación es fundamental en este tipo de tiendas, porque tenemos que estar actualizándonos cada día y no podemos dejar nunca de aprender», señala Gajón como una de las claves para mantenerse en el negocio. Dos décadas después, el anticuario aragonés tiene claro que no se equivocó al elegir esta profesión.

Su tienda, situada en la céntrica plaza de los Sitios desde hace 31 años, recoge en su interior recuerdos, cuadros, esculturas y reliquias de todas las épocas imaginables, en una suerte de paseo por la historia: «En pocos metros puedes recorrer varios siglos».

Este anticuario zaragozano considera que la pandemia no ha influido negativamente en su sector, pues «es un negocio en el que algunos meses vendemos mucho, y en otros muy poco». El comercio por internet tampoco ha provocado grandes cambios en el mundo de las antigüedades: «Yo sí compro en algunas subastas, que hacemos por videollamada, pero prefiero el contacto directo con el cliente poder contarle todo sobre mis piezas antes de venderlas».

El futuro, aunque una incógnita, no es negativo: «Las sociedades siempre son iguales y siempre va a haber gente a la que le gusten las antigüedades». Su pronóstico para los próximos años es que los objetos antiguos y las obras de arte seguirán «estando de moda y atrayendo al público». En lo personal, Gajón mantiene su firme postura: «Quiero estar en esta tienda toda la vida».