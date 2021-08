Enrique Ballarín inició su carrera como anticuario detrás de la barra de un bar: «Un cliente me convenció de abrir una tienda de antigüedades, y aquí sigo». El improvisado inicio le hizo aprender, de cero, un oficio «en el que nunca nadie me ha enseñado nada». A sus casi 65 años, Ballarín sigue abriendo todas las mañanas la persiana de Antigüedades Baneire, en la calle López Allué de Zaragoza.

Durante unos meses, a causa de la pandemia, la tienda tuvo que permanecer cerrada, pero su actividad no paró. «Aproveché esas mañanas para restaurar algunos muebles», comenta Ballarín, que apunta que la reparación de piezas, que aprendió en sus primeros años como anticuario, le ha servido para ampliar su negocio. La pandemia no ha provocado grandes estragos en este: «Es cierto que durante un tiempo la gente no salió a la calle, pero no ha sido un impacto excesivo». Ballarín cree que si continuase en su antiguo bar «sí habría sido una catástrofe» y que el sector de la hostelería «ha sido mucho más golpeado que el de los anticuarios». El propietario de Baneire cree que sabe por qué las antigüedades han resistido: «Es un negocio diferente a todos los demás, donde un día puedes hacer una caja fantástica y al siguiente no vender nada». «Una tienda de antigüedades no se parece a ningún otro tipo de tienda», sentencia Ballarín.

Pese a que la situación sanitaria no ha golpeado a los anticuarios, el sector sí que atraviesa una situación complicada. «No hemos sabido tratar correctamente al cliente», reflexiona Ballarín, que observa con envidia la situación en zonas cercanas como Cataluña o el sur de Francia. «Allí las ferias tienen muchos puestos y la gente mantiene su afición», comenta.

Como una forma de abrir el negocio al exterior, el sector recibió con esperanza la llegada de internet. La respuesta, sin embargo, ha sido distinta para cada uno de los propietarios. Ballarín señala que su tienda «solo vende en internet un 5% de la facturación», mientras que le consta que, otras tiendas de Zaragoza, «mantienen su negocio con un 60% o 70% de las ventas en la red».

El gran problema de las antigüedades reside, sin duda, en la edad. «La gente joven no se siente atraída por este sector», afirma Ballarín, que solo ha convencido a uno de sus tres hijos para mantener el negocio: «Mi hija mayor no quiere una antigüedad ni regalada». Los nuevos tiempos también dificultan la llegada de muebles antiguos o adornos del pasado a las casas modernas: «Los sillones o las cómodas de antes son muy grandes, demasiado para el tamaño de las casas de ahora».

Desde el presente, Ballarín recuerda con nostalgia los tiempos en los que las antigüedades eran muy solicitadas: «Yo viajaba a una feria en Francia y al día siguiente tenía una cola enorme para conocer las novedades». Cuando dirige la mirada al futuro, las expectativas son muy diferentes: «Veo el futuro muy complicado para este sector».