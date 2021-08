Un paseo por el campo se puede convertir en una búsqueda del tesoro si se utiliza la mirada adecuada. De lo que ven sus ojos nacen sus hallazgos: Jesús Carlos Villanueva, vicepresidente de la Asociación Taller de Arqueología de Alcañiz, lleva enamorado de la zona "desde los 7 años, cuando salía al campo con mis padres" y, desde entonces, no ha dejado de descubrir cientos de piezas, rincones y lugares que muestran la huella humana en suelo alcañizano. Su último descubrimiento, tres abrigos rupestres en Valmuel, vuelven a demostrar la presencia del arte rupestre alicantino en la localidad turolense.

"Es un sitio en el que es muy improbable hallar este tipo de pinturas", relata Villanueva, que encontró el arte rupestre en Valmuel en una prospección junto a José María Benavente, presidente de la organización. Un descubrimiento que se enmarca dentro del proyecto Inventario de evidencias humanas sobre soportes rupestres y otras estructuras rurales en el término municipal, que arrancó en 2016. Villanueva defiende que esta iniciativa surge con el objetivo de "catalogar y registrar toda la presencia humana que ha habido en Alcañiz". "Todas las acciones se han hecho con una intención previa y nosotros queremos saber qué intención hay detrás de cada una", resume Villanueva.

Los últimos hallazgos en Valmuel fueron, en cierta medida, fruto de la casualidad, pero también del tesón: "Buscaba en esta zona restos de una vía de comunicación romana, de la que sabía de su existencia, pero encontré estas pinturas". Fue así como pasó de las infraestructuras de la Antigua Roma a los arqueros levantinos.

Con tantos años detrás de los secretos escondidos en el paisaje alcañizano, Villanueva ya ha perfeccionado una forma de trabajo que ejecuta "siempre que tengo un rato libre y las condiciones climáticas me permiten salir al campo". "Empiezo observando una fotografía aérea", cuenta Villanueva, que elige sus exploraciones en la pantalla, aunque "las cosas realmente interesantes solo se ven en persona". Pese a la preparación, este aficionado a la arqueología no esconde que cada caminata "es una aventura, porque no sabes lo que te puedes encontrar". Villanuva cuenta que la variedad geográfica del término de Alcañiz, además de hallazgos muy distintos, demuestra "los diferentes modos de adaptación al medio que ha hecho el ser humano".

Su método no está completo sin una de las «lecciones de vida» que siempre le acompañan: "Para encontrar algo, hay que adaptar la vista a la situación concreta". Con la mirad apropiada, Villanueva encuentra novedades en muchos de sus paseos, incluso en aquellos que no puede repetir: "Hay lugares por los que solo se pasa una vez, por lo que tienes que estar atento a los detalles. Nunca más los vas a poder ver".

Los ciervos de Valmuel se enmarcan dentro del ciclo de arte levantino, el estilo rupestre que más prolifera en Alcañiz, como cuenta Villanueva. Este aficionado encontró también, hace unos años, unas muestras de arte esquemático, que demuestran "la interacción entre dos formas de vida a través de dos tipos diferentes de arte". Más allá de las representaciones artísticas, Villanueva también destaca la presencia de "edificios rurales, el uso de abrigos por parte de los pobladores y acciones sobre la piedra" como las huellas más reseñables de los antepasados prehistóricos que poblaron Alcañiz.

En los cinco años que lleva activo el proyecto, se han elaborado más de 500 fichas con abundante información: "Hemos registrado la huella humana en el territorio, haciendo hincapié en las acciones sobre la piedra". El objetivo pasa por legar a los expertos una base con la que poder iniciar su trabajo: "Queremos que la información sirva para que gente más preparada pueda sacarle más jugo".

La pasión por la historia y la evolución del ser humano llevó a Villanueva a graduarse en Historia, especializándose en la etapa prehistórica. Tantos años detrás del terreno no le llevan a considerarse un experto, pues Villanueva se sigue viendo "como un observador del terreno, solo como un aficionado". Lejos de ser arqueólogo o explorador, tiene claro que su camino seguirá ligado al territorio "Quiero seguir haciendo descubrimientos".