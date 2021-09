El cineasta Pedro Almodóvar ha presentado este miércoles 1 de septiembre su nueva película 'Madres paralelas' en el Festival de Venecia, donde ha abordado uno de los temas principales de la cinta, la memoria histórica, alertando que hasta "no pagar la deuda con los desaparecidos no se podrá cerrar definitivamente lo ocurrido en la Guerra Civil".

"Quería dar visibilidad a este tema y porque en España, después de 85 años, hasta que no se pague esa deuda con los desaparecidos no se podrá cerrar definitivamente nuestra Historia reciente todo lo ocurrido en la Guerra Civil", ha señalado el cineasta manchego, acompañado de parte del elenco de su película en el primer día del festival.

Almodóvar ha continuado defendiendo que la memoria histórica es "un tema pendiente en la sociedad española, que tiene una deuda moral enorme con las familias de los desparecidos y de esas personas enterradas en fosas, cunetas o lugares indignos". "He sido siempre muy sensible a este tema y justamente en el momento en que empezamos a hacer la película no era un tema del que se hablaba en la prensa", ha resaltado.

El director ha recordado cómo a los relatores de la ONU les extrañó esta situación en una de sus visitas a España y ha insistido en la relación con el "miedo" generado en la dictadura. "Durante toda la dictadura las personas que padecieron estas pérdidas tenían mucho miedo, que se convirtió en patológico y les impedía hablar", ha indicado.

"En mi casa nunca se habló de la guerra y tenía traumatizada a nuestra sociedad. Habría sido deseable que cuando la democracia española llega en el 78, en ese momento se plantease el problema. No fue así y eso hace más imperfecta la Ley de Amnistía, que nos llevó a unos primeros pasos en democracia condenando a los desaparecidos a la no existencia", ha lamentado.

El director también ha calificado a Lorca -que tiene su parcela de importancia en la película- como el "desaparecido más ilustre y conocido fuera de España" y además es alguien que "demuestra la mala relación que tiene el español con respecto a su historia reciente".

"Leonard Cohen, que puso de nombre Lorca a su hija, no entendía cómo podía ser que el gran poeta español por excelencia estuviera desaparecido y la sociedad española no se preocupara por buscarlo de algún modo. Nuestra sociedad no tiene una buena relación con nuestra historia inmediata y el cine tampoco: ha costado mucho trabajo hacer películas sobre ETA o sobre problemas que han afectado a nuestra sociedad", ha añadido.

El realizador ha traído a colación una frase pronunciada por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy durante la presentación de unos presupuestos en el Congreso, diciendo "lleno de orgullo que para la memoria histórica había dedicado cero euros". "Esto me parece el colmo de la torpeza viniendo de alguien que preside un Gobierno y un insulto superlativo: al menos en la película va a estar eternamente vinculado a esa frase de mal gusto y dañina", ha afirmado.

También ha sido cuestionado por la "reacción de la ultraderecha española" respecto a esta película, a lo que Almodóvar ha respondido que prefiere "no pensar en ello". "Es verdad que reaccionan a todo de un modo totalmente delirante e imagino que aquí también habrá reacción, pero he decidido no darme por aludido: estamos condenados a no entendernos y, a no ser que hagan algo que sea un delito, no voy a entrar", ha avisado.

"Crispación" en España

"Es cierto que en España la situación está muy crispada y, la clase política, más que nunca. Esto es mimético al hecho de que hay un partido que dice cosas que nunca se han dicho, que cae dentro de la ilegalidad y ha convertido el Congreso en un lugar donde nunca habíamos visto que profesionales de la política se comportaran con tal vulgaridad y de un modo tan bajo", ha alertado.

En esta misma línea, una de las protagonistas de la película, la actriz Aitana Sánchez Gijón, ha afirmado que "cuando uno va al psicólogo, es muy evidente que si no cierras y ahondas en las heridas anteriores no puedes seguir adelante y eso es algo que, como sociedad, está pendiente".

"Cuando esto se cuenta fuera de nuestro país, la gente se sorprende mucho, es bastante inconcebible desde fuera entender como en España, con democracia de muchos años, no ha sido solventado. Hemos tenido que esperar y ahora parece que sí podremos andar ese camino, pero han muerto casi todos los hijos de los que están en la cuneta sin poder honrar a sus familiares", ha apuntado.

"Dar la vida" por una película

Almodóvar ha explicado que, en esta ocasión, la figura materna es diferente a la de otros retratos hechos en anteriores películas, inspirados en su propia madre. "Este personaje (interpretado por Penélope Cruz) es una novedad para mí. En mis experiencias con las madres reales de mi vida, me he encontrado alguna que no tenía instinto materno y ahora me interesaban más este tipo de madres imperfectas", ha relatado.

Cineasta y actriz han intercambiado elogios respecto a su manera de trabajar (que ya suponen varias colaboraciones juntos). "Penélope no me bombardea a peticiones, pero sí se que espera que, si escribo un guion, sea la primera destinataria. Y cuando escribo un personaje alrededor de su edad, es la primera actriz a la que se lo propongo", ha reconocido Almodóvar.

"Este trabajo ha sido un regalo, recuerdo perfectamente el día que leí el guion, lo cerré y pensé que había escrito otra maravilla. Además, trabaja con el sistema que más respeto, es un artesano y de eso ya queda poco en el mundo. Cuando rueda, ves a un hombre casi dispuesto a dar su vida por la película y eso es oro", ha concluido la actriz.