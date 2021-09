Aragón ha reivindicado este jueves en el Museo del Prado la figura de Goya en el marco del 275 aniversario del nacimiento del pintor de Fuendetodos. Y lo ha hecho de la mejor manera posible: de la mano de otro genio. El museo madrileño ha acogido la presentación del cortometraje que el director oscense Carlos Saura ha realizado en homenaje a su admirado Goya. De pie frente al atril del Auditorio de la pinacoteca, donde se iba a proyectar 'Goya, 3 de mayo', lo primero que ha dicho Saura ha sido esto: «Yo no tengo nada que decir». Antes que él han hablado el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con intervenciones protocolarias, institucionales, abundantes en loas a Aragón y a la capital. Cuando le ha tocado el turno a Saura (Huesca, 1932), su registro ha sido otro. «Solo puedo expresar mi agradecimiento a todos los que han colaborado en este corto –ha señalado–. Me lo han puesto muy fácil. Me lo he encontrado todo prácticamente hecho. No tengo nada más que añadir. Solo pido que veáis la película de una vez».

El filme, impulsado por la DGA y Aragón TV, dura menos de lo que han durado los discursos: apenas 14 minutos, en los que el cineasta recrea lo que pudo ocurrir justo antes de las ejecuciones pintadas por Goya en uno de sus cuadros más famosos, dramáticos y difíciles de olvidar. «Un tótem sobre la guerra», ha dicho Saura, que ha vuelto a destacar su admiración: «Los que conocen mi cine ya saben de mi pasión por el pintor, un precursor de muchas cosas». El lienzo, iniciador del impresionismo, plasma la represión de las tropas francesas el 3 de mayo de 1808, cuando ejecutaron a quienes se habían alzado un día antes en Madrid contra el Ejército de Napoleón.

No está claro si Goya asistió a los fusilamientos. «¿Lo vio con su imaginación? Es evidente que todas las atrocidades que dibujó y grabó sobre la guerra fueron más producto de su enorme imaginación que de su presencia allí. Le contarían atrocidades, crueldades y violaciones, que después hizo suyas», ha considerado Saura, que ya se acercó al pintor en la película 'Goya en Burdeos', estrenada en 1999.

El Museo del Prado le da la razón en su enciclopedia. «Seguramente no vio las ejecuciones (...), pero debió de conocer los detalles, pues el hecho tuvo una gran repercusión en Madrid, donde un número elevado de sus 80.000 habitantes perdió aquel día algún familiar, amigo o vecino», explica la institución. El pintor, en cualquier caso, se documentó a conciencia, estudiando las viñetas populares que recordaban lo sucedido, plasmando los uniformes de los soldados franceses, recogiendo testimonios y recreando el enclave con precisión, en un esfuerzo no del todo distinto al llevado ahora a cabo por el cineasta.

Saura, sin embargo, no reinterpretó el lienzo en la montaña del Príncipe Pío, en Madrid, donde tuvieron lugar los fusilamientos, sino en la plataforma logística de Teruel (Platea), dentro de un proyecto encargado por Aragón TV con motivo del 275 aniversario de Goya, en el que este territorio está siempre presente, de norte a sur. Un cineasta oscense realiza un cortometraje sobre una de las obras más conocidas del pintor nacido en Fuendetodos, y lo rueda en tierras turolenses, con un equipo en su mayor parte aragonés y con los tambores de Calanda como ocasional banda sonora.

Lo primero que se ve es un carro en mitad de la noche, atravesando un terreno vacío, con Madrid al fondo, en llamas. Transporta un enorme farol. Después, llega la cuerda de condenados, que caminan por el barro con lentitud y dificultad. Todos llevan ropa sucia y raída; alguno tiene la pierna amputada. «Señor, señor, ayúdanos, te lo suplico», clama al cielo una mujer mayor. Una niña se agarra a su padre. «¡Suéltame!», grita al soldado que intenta apartarla.

Frente a los sublevados, el Ejército de Napoleón está bien pertrechado, con sus abrigos y sus botas. Cuando el oficial al mando indica dónde se producirá su ejecución, cargan sus fusiles, disparan, vuelven a cargar y disparan de nuevo, hasta que se plasma con exactitud el cuadro de Goya. Los soldados, dando un paso al frente y apuntando a la luz del farol, situado entre las víctimas y los verdugos. Los cadáveres de la primera tanda de fusilamientos, uno de ellos con la cabeza reventada por un disparo. Las miradas de miedo e incomprensión de los que están a punto de caer, con un hombre con camisa blanca y brazos en cruz. Al fondo, varios testigos se tapan los ojos y los oídos.

«A mí lo que me gusta de Goya es esa mezcla de sensibilidad y brutalidad, esa fuerza de la naturaleza pintando –ha explicado Saura–. Las guerras son un disparate. Uno ha vivido ya muchas cosas y sabe lo que no se debe hacer. Por ejemplo, una guerra».

El corto se podrá ver a partir del próximo 30 de septiembre en el CaixaForum Zaragoza, en el marco de la exposición 'Filmando a Goya. Una mirada de Saura'. Además, la cinta iniciará pronto su andadura por los festivales de cine y llegará a salas de cine en 2022.