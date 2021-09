Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMaddrid) regresa con fuerzas renovadas en su 74ª edición en la que recupera diseñadores, más desfiles presenciales, más público y con la sostenibilidad como bandera y destaca por la elección de la totalidad de modelos nacionales, por primera vez en esta pasarela.

Nuria de Miguel, directora de la MBFWMadrid, ha explicado este jueves en rueda de prensa que se presenta una edición "rica en contenidos", con una alta representación de diseñadores y más desfiles en la pasarela, los puntos más destacados, junto al hecho de que se amplía la presencia de público hasta un 42 por ciento, casi el doble que en la edición anterior.

Ha resaltado que sin el apoyo del Ayuntamiento de Madrid con la iniciativa Madrid Capital de Moda no hubiera posible y ha agradecido que los diseñadores -algunos ausentes en la pasarela anterior- hayan vuelto a elegir MNFWMadrid para presentar sus colecciones, en esta edición de primavera-verano 2022.

"Siempre hemos apostado por los desfiles presenciales y no nos equivocamos", ha dicho De Miguel, aunque reconoce que los "fashion films" continuarán siendo una herramienta eficaz para llegar a "más público", por lo que MBFWMadrid ha implementado su plataforma "on line" con más contenidos. "Nuestra apuesta por la digitalización sigue en firme", ha asegurado.

El avance en la internacionalización de la moda española, la sostenibilidad y la elección de un 'casting' de modelos totalmente español son otras de las novedades.

"Es el momento del 'made in Spain'. Hay modelos españoles excelentes que hasta que no triunfan en las pasarelas internacionales no tienen visibilidad y hemos decidido romper con esa dinámica", ha señalado De Miguel, quien ha añadido que la diversidad sobre la pasarela también será un hecho.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha agradecido a los diseñadores su apuesta por la pasarela madrileña "tras haber pasado por momentos muy duros. Sé lo difícil que es defender la moda de autor" y les ha calificado como "buque insignia" por "resistir, seguir creando y desafiar los convencionalismos".

Modesto Lomba, presidente de ACME (Asociación Creadores de Moda de España), ha resaltado que, pese a las dificultades vividas en el sector, ha llegado el momento de continuar dando pasos hacia adelante, y "seguir diseñando y mostrando la moda" es uno de ellos.

Pepa Bueno, directora ejecutiva de ACME, que lidera todas las actividades e iniciativas Madrid es Moda (MeM) en la capital coincidiendo con MBFWMadrid, cree "firmemente" en la convivencia entre los desfiles y los "showrooms" que dan a conocer de manera personalizada a los clientes las colecciones de otoño-invierno de este año de la mano de sus diseñadores.

Miguel Ángel Redondo, concejal delegado del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, ha resaltado que la moda crea empleo en la ciudad y que, según un informe de la consultora KPMG, la organización de la pasarela genera en Madrid cerca de 40 millones de euros.

"La moda de autor es una manera de sumar en la recuperación económica", ha indicado.

Algo en lo que ha coincidido Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid y de la Confederación de empresas de la Moda de España, ha señalado que, además de generadora de empleo, la moda es "industria" y la imagen de un país.

"Hablamos de moda de marca, hablamos de moda de autor, pero también hablamos de marca, los dos suman y los dos se complementan", para concluir diciendo que la moda es un "sector estratégico si le damos valor añadido".