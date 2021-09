La música aragonesa está de luto tras conocerse el fallecimiento de Javier Maestre, «el alma de La Bullonera». Así lo ha definido este jueves Eduardo Paz, la otra mitad del mítico dúo aragonés, formación que constituyó el triunvirato más destacado de la denominada Canción popular aragonesa junto a José Antonio Labordeta y Joaquín Carbonell. Maestre ha muerto en la madrugada de este jueves como consecuencia de un «déficit defensivo» ocasionado por la leucemia que padecía desde hace casi una década. Médico de profesión (ejercía su labor en el Ayuntamiento de Zaragoza), deja mujer y dos hijos.

"La pérdida para la música aragonesa es enorme. Además de ser el alma de La Bullonera, fue el pionero a la hora de adaptar el folclore y utilizarlo para otros objetivos como la protesta o la militancia. La recreación folclórica que hacen ahora formaciones como Biella Nuei o los Dulzaineros del Bajo Aragón, Javier ya la realizó en los años 70, él dio con la clave", ha destacado este jueves Eduardo Paz.

Lamento mucho la muerte de Javier Maestre, fundador de la Bullonera. Fue uno de los puntales de la canción aragonesa de los años 70, muy comprometida con la libertad y la autonomía. Disfruté de muchos de sus conciertos. Que la tierra le sea leve pic.twitter.com/15etvvGwjm — Javier Lambán (@JLambanM) September 9, 2021

Una pena enorme por la muerte de Javier Maestre. No solo la música aragonesa, todo Aragón está de luto hoy. Que la tierra le sea leve. https://t.co/1CWeqf80xh — Alvaro Sanz Remon 🔻 (@Asanzr) September 9, 2021

Comprometido con el territorio aragonés desde el minuto uno, el dúo La Bullonera encarnó en los años 70 aquel aragonesismo romántico y reivindicativo que sacudió a varias generaciones y que en paralelo también propagaron Joaquín Carbonell o José Antonio Labordeta, entre otros.

El rechazo a la base militar americana ubicada en la capital aragonesa, la lucha contra el trasvase y la desertización y un espíritu crítico continuo hacia las estructuras del poder establecido marcaron sus pasos, sus reflexiones y sus populares canciones y jotas en una época marcada por el fin de 40 años de dictadura y el posfranquismo.

En este sentido, Maestre concebía la música más como un medio que como un fin. Quizá por eso llevaba apartado de la escena desde 1980. «A él no le atraía la deriva artística del proyecto, tenía una idea más programática y militante del asunto. No le gustaba para nada la vida del artista», ha explicado Paz a este diario. Juntos publicaron tres discos entre 1976 y 1979. En 1980 Maestre abandonó el grupo y Eduardo Paz mantuvo la marca del mismo, con la que grabó dos nuevos trabajos: ‘Punto’ (1980) y ‘Homenaje a Arnaudas’ (1983). «Desde entonces ya no volvimos a mantener la relación hasta que hace un tiempo me enteré de que estaba enfermo y me interesé por su estado de salud a través de su familia», ha apuntado Paz.

La esencia de La Bullonera se resume con especial singularidad en la canción que Paz y Maestre editaron en 1976 'Venimos simplemente a trabajar'. Esta es una de las estrofas:

Venimos simplemente a trabajar, / como uno más a arrimar el hombro al tajo: / esta nuestra herramienta, nuestras voces; / esta nuestra canción, nuestro trabajo. / Venimos a cantar para los nuestros, / como un deber primero y solidario; / es por eso que a veces no nos dejan / ni siquiera subir al escenario.

Hace unos tres meses, Maestre viajó a Menorca, donde cayó enfermo por una infección. Estuvo ingresado en Mahón y lo trasladaron en un avión medicalizado al Hospital Clínico de Zaragoza, donde ha permanecido ingresado hasta su muerte.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha publicado un mensaje de condolencia por el fallecimiento de Maestre: "Lamento mucho la muerte de Javier Maestre, fundador de la Bullonera. Fue uno de los puntales de la canción aragonesa de los años 70, muy comprometida con la libertad y la autonomía. Disfruté de muchos de sus conciertos. Que la tierra le sea leve".

La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia