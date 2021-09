El Saraqusta Film Festival nace con una aspiración clara: situar poco a poco a Zaragoza en el calendario de citas cinematográficas «de primer nivel» en España. El nuevo certamen, impulsado por el área de cultura del consistorio, ha apostado por el género histórico para afrontar esa gesta, buscando una diferenciación y también una materia poco trillada por el resto de festivales nacionales. «Además, pretendíamos atraer al público; si hubiéramos elegido una temática más especializada quizá hubiera sido más complicado», ha explicado este jueves la vicealcaldesa Sara Fernández en la presentación del Saraqusta Film.

El reto de posicionar el nuevo festival en el panorama nacional no es nada sencillo. Sobre todo teniendo en cuenta los presupuestos que manejan otras citas –el Saraqusta dispone de 150.000 euros y, por poner solo un ejemplo, el de Sevilla ronda el millón de euros–, pero por algo se empieza.

La primera edición del festival convertirá a Zaragoza en la capital del cine histórico entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre. En total, se podrán ver 17 producciones nacionales e internacionales: cinco películas de ficción, siete documentales y cinco series. Sus equipos responsables las presentarán cada mañana en el Teatro Romano, sede principal del Saraqusta Film, mientras que las proyecciones tendrán lugar en el cine Cervantes y en el Palafox. El primero acogerá a las 16.30 la proyección de los documentales y a las 18.30 las series, mientras que las películas se exhibirán a las 20.30 en los Palafox.

Las entradas, a la venta el lunes

Las entradas se pondrán a la venta a partir del próximo lunes a las 11.00 horas en los cajeros y en la web de Ibercaja a un precio de tres euros (el acceso para las series será gratuito).

Como no podía ser de otra forma, el festival también entregará premios y lo hará bajo la denominación del Dragón de Oro. Habrá siete categorías: mejor largometraje, documental, dirección, guion, actriz, actor y el premio del jurado joven, y se concederán en la gala de clausura del 2 de octubre en el cine Cervantes. En total, serán 17.000 euros en galardones por los que competirán las cinco películas y documentales que componen la sección oficial del certamen.

La gala comenzará a las 20.30 horas y será presentada por el actor Gerald B. Fillmore. En ella, y con motivo del décimo aniversario de la serie de TVE 'Isabel', se homenajeará a su creador y guionista Javier Olivares y al actor Rodolfo Sancho, que ejercerán como «padrinos» del certamen, como ha indicado el director del Saraqusta Film, José Ángel Delgado.

El festival echará a andar el domingo 26 de septiembre a las 19.00 horas con un acto teatralizado en la plaza del Pilar protagonizado por los actores Alfonso Desentre y Alba Gallego. Será el preludio de la gala de apertura, que tendrá lugar a las 20.30 horas en el cine Cervantes y estará presentada por Alejandra Andreu. Allí se proyectará el documental 'Buñuel, un cineasta surrealista', de Javier Espada, que se exhibió recientemente en la XVIII edición de Cannes Classic.

Además de las galas y las proyecciones, el certamen ha programado una serie de mesas redondas con diferentes invitados. Se celebrarán a las 12.00 horas en el Museo del Teatro Caesaraugusta y versarán sobre distintos asuntos como las localizaciones en el cine histórico, las adaptaciones al cine de obras literarias o los clusters audiovisuales.

Los horarios y toda la programación de las películas (se presentarán producciones de países como Ucrania, Serbia, Canadá o Argentina) pueden consultarse en la web oficial del festival (www.saraqustafilmfestival.com).

Un certamen que viene "a sumar"

El certamen, que está apoyado por la DGA, se enmarca en la apuesta del ayuntamiento por convertir a Zaragoza en un ciudad de cine. En este sentido, Fernández ha recordado por ejemplo la creación de la Zaragoza Film Office, que busca impulsar la capital como plató de rodaje. «El festival no viene para sustituir, viene para sumar, y por supuesto se mantendrá el resto de citas», ha detallado el gerente de Zaragoza Cultural, David Lozano, en clara referencia al Festival de Cine de Zaragoza (FCZ), que recuperará sus raíces y se centrará en los cortometrajes. «Aún no se ha logrado que Zaragoza aparezca en el calendario de citas de primer nivel. El Saraqusta nace con una ambición superior», ha concluido Lozano.

Una cartelera llegada de diversos países

El nuevo festival proyectará 17 producciones de corte histórico llegadas de diversos países. El primer día se exhibirá el documental ‘Pierres Vedel’ (del aragonés José Ángel Guimerá), la serie ‘Inés del Alma Mía’ y la película ‘Faraway Land’. El martes será el turno de ‘Marzo, crónicas de una vida’ (documental), ‘Heroínas con maña’ (serie aragonesa) y ‘The name of the people’ (película). El miércoles se proyectarán ‘The Spanish flu’ (documental), la serie ‘Rubirosa’ y el largometraje ‘La mancha negra’. El jueves recibirán a ‘Les damnés de la commune’ (documental), ‘El Ministerio del Tiempo’ (serie) y ‘Delicioso’ (largo). Y el último día llegarán al Saraqusta Film Festival los trabajos ‘Estos muros’ (documental), ‘Isabel’ (serie) y ‘The Ingloriuous Serfs’ (largometraje).