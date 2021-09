La actriz y directora Nata Moreno vuelve a subirse a las tablas de un escenario doce años después de su última interpretación teatral. La zaragozana llevaba una larga temporada centrada en su faceta como realizadora –en 2020 ganó el Goya al mejor documental por 'Ara Malikian, una vida entre las cuerdas'– y si ahora ha vuelto a mirar al teatro ha sido en parte porque el texto de su nueva obra le cautivó «desde el primer momento». «Me lo propuso Rubén Ochandiano, que es el autor y director, y no pude decir que no porque me atrapó al instante», dice Moreno.

'El alivio o la crueldad de los muertos' abrió el pasado 1 de septiembre la temporada en los Teatros del Canal de Madrid con gran éxito de taquilla y estará solo hasta este próximo domingo. «Es una tragicomedia que habla del peligro de la cultura biempensante», explica Moreno, que reconoce que tenía ganas de volver a sentirse actriz de teatro. «Llevaba doce años sin subirme a un escenario y la sensación es increíble. Me encanta el teatro porque todo ocurre en ese momento; en una película se diluye más. Siempre le he tenido mucho respeto al mundo de la actuación y no he dejado de hacer cursos de interpretación. Dentro de mí siempre habrá algo de actriz», comenta.

De hecho, asegura que le molesta un poco «esa manía de poner nombres a todo»: «Soy alguien a quien le apasiona expresarse contando historias, así que pienso seguir haciendo lo que me dé la gana. Si me apetece dirigir, dirigiré y si quiero actuar, actuaré».

La última vez que Moreno ejerció como actriz fue en 2019 en el cortometraje 'Gastos incluidos' de Javier Macipe, que estuvo nominado al Goya. «La vez anterior ya fue en 2015, en la serie de Movistar+ 'Mucha mierda', dirigida también por Rubén Ochandiano», apunta.

En 'El alivio o la crueldad de los muertos', el actor y director madrileño parece haber escrito un papel hecho a la medida de Moreno: «Sinceramente no creo que lo hiciera pensando en mí, aunque es cierto que es un personaje que conozco bien porque la protagonista es también una directora y escritora». De hecho, en la obra también se llama Nata.

Ahora, la aragonesa sueña con que la obra pueda verse alguna vez en Zaragoza. «Después de Madrid estaremos en Barcelona y Mallorca seguro, pero la idea es poder girar luego por otras ciudades. Ojalá podamos ir a Zaragoza; nunca he actuado en el Principal y me haría una ilusión enorme poder subirme al templo teatral zaragozano», reconoce.

Su proyecto sobre Raquel Meller

Moreno sigue trabajando en varios frentes y continúa adelante con su proyecto de llevar al cine la vida de la cupletista turiasionense Raquel Meller. «Será una película de ficción y todo sigue en marcha, pero de momento prefiero no avanzar nada porque no hay grandes novedades», indica.