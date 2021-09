Apenas diez minutos después de la hora fijada para el inicio del concierto aparecían este viernes sobre el escenario Eva Amaral y Juan Aguirre para interpretar en dúo acústico el primer tramo del recital que iniciarían con Señales, un tema de su último trabajo, Salto al color, que da nombre a la gira. Después sonaría El Universo sobre mí, de su álbum Pájaros en la cabeza, y Cómo hablar (Una pequeña parte del mundo), uno de sus temas más populares.

Parecía difícil que la organización del SoNna Huesca fuera capaz de acomodar a los 1.200 espectadores en los escasos 45 minutos que pasaron desde que se abrieron las puertas del recinto hasta que comenzó el concierto, pero se consiguió. Al final del espectáculo, Amaral, embargada por el esfuerzo organizativo, fue leyendo uno por uno los nombres de los responsables: Pelai, Ramiro, Luis, Begoña, Joaquín...

Tras el preludio en solitario, Eva Amaral fue presentando a los músicos de la banda que les acompañaba y uno a uno se fueron subiendo al escenario y engordando la propuesta escénica y musical de los zaragozanos. Amaral en acústico con banda era el formato que presentaban el dúo en el festival que organiza la Diputación Provincial de Huesca y que repasó su álbum Salto al color (Nuestro tiempo, Soledad, Ondas...) intercalando canciones históricas como Kamikaze, Revolución o Moriría por vos.

El público, muy heterogéneo, era en parte monegrino y en parte procedente de los cuatro rincones de Aragón. Había muchos incondicionales que resistieron como pudieron las limitaciones impuestas por la pandemia. Los espectadores eran servidos por camareros y camareras sin levantarse de su silla, que el respetable solo podía abandonar para ir al baño. Hay que decir que el comportamiento de la inmensa mayoría de los espectadores fue realmente ejemplar. Entre los presentes, tres espectadoras asiduas del II SoNna Huesca, la vicepresidenta de la Diputación de Huesca, Elisa Sancho, la diputada de Cultura, Maribel de Pablo, y la concejal del Ayuntamiento de Sariñena, Lorena Canales.

Tras un breve descanso que no se acabó de entender del todo, Amaral afrontó un segundo bloque de cinco temas que el público resistió como pudo, sobre todo cuando sonó Sin ti no soy nada, Hacia lo salvaje, Peces de colores y Cuando suba la marea. Tras el núcleo duro de su repertorio, Amaral comenzó a agradecer al público, a la diputación y a la organización, la oportunidad que les habían dado de reencontrarse con la música en directo en un escenario para el recuerdo.

El capítulo de bises fue breve. El público esperaba algunas de las canciones históricas del pop español que todavía no había escuchado, pero Amaral apostó por Salir corriendo, de su disco Estrella de mar, y Ruido, de su último trabajo Salto al color.

Al final, poco antes de terminar, un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado abandonaba el recinto, no sin antes grabar unos minutos con su móvil. No sabemos si el agente se llamaba Sebas, pero el caso es que se marchó a ordenar, junto al equipo de Protección Civil de la Comarca de Monegros, la salida de los vehículos y la canción que él esperaba con devoción no había sonado. No siempre llueve a gusto de todos y menos en Monegros. Eso sí, por encima de todas las cosas estuvo Amaral, con un sonido perfecto y una propuesta que a medida que pasan los años, como con el vino, no hace sino mejorar.