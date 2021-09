El Festival Huesca es Jazz celebra este fin de semana su sexta edición. La cita, organizada por el Ayuntamiento de Huesca con el patrocinio de la Diputación Provincial de Huesca en el marco de Alto Aragón Jazz Tour, recupera su formato habitual, con tres días de programación y ritmos de fusión con música moderna, jamaicana; canción de autor española; el swing más tradicional o la música vocal solista. Son tan solo algunas de las propuestas que seducirán a los apasionados del género y también al público general.

El director del certamen, Alejandro Esperanza, ha explicado este martes en la presentación que "el Festival retoma un nivel de actividad importante con cinco conciertos y con multitud de actividades que llenarán numerosos espacios de la ciudad como la plaza General Alsina, el Centro Cultural Manuel Benito Moliner o el Espacio del Proyecto Jazz for Kids en la Casa de la Música".

El carácter pedagógico y la muestra del jazz en sus diferentes variantes y mezclas son de nuevo la estructura de este festival que desde su inicio tiene, en palabras de Esperanza, "una impronta de calidad indiscutible que crea escuela y que hace que cada vez tenga mayor entidad como un ciclo de primer nivel y con enormes posibilidades".

El Ayuntamiento de Huesca organiza esta cita cultural que “incrementa cada vez más su público”, según ha indicado el teniente de alcalde, José María Romance, y eso es “símbolo de que la institución debe seguir impulsando citas como esta, especialmente este Festival Huesca es Jazz”.

Huesca es Jazz forma parte de un proyecto amplio de festivales de jazz que se extienden por distintos municipios de la provincia de Huesca con el patrocinio de la Diputación Provincial de Huesca. Se trata del Alto Aragón Jazz Tour que promueve la institución provincial. La diputada de Cultura, Maribel de Pablo, ha afirmado que la apuesta de la institución provincial por las citas culturales “contribuye a crear posibilidades de desarrollo y promocionar nuestros recursos y potencialidades”, algo que, ha remarcado, tiene una “importancia crucial para cohesionar y vertebrar el territorio a través de la cultura”.

Una programación repleta de propuestas de calidad para todos los públicos

Durante los días 24, 25, y 26 de septiembre se han organizado cinco conciertos muy diversos para poder disfrutar de Huesca es Jazz en su sexta edición.

El viernes 24, a las 20.30 horas, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, la cantante madrileña Mayte Alguacil visita la ciudad acompañada del pianista norteamericano Michael Kanan, artista residente en Nueva York. Este dúo nos brindará un enfoque íntimo y bello del Great American Songbook a través de la dulce voz de Mayte y el elegante y sutil pianismo de Michael. Un concierto con standards de jazz que están incluidos en su último disco 'Something I dreamed last night'. Los precios para este concierto serán: 10 euros (taquilla), 8 euros (anticipada o t. cultural).

Durante la tarde del sábado 25, se podrá disfrutar de forma gratuita de un doble concierto en la plaza General Alsina. Desde las 17.30 horas hasta las 19.30 horas se podrá disfrutar del swing más tradicional junto la cantante argentina Marina Quiroga y la banda New Kids in the Swing. Seguido de este concierto ideal para bailar lindy hop, actuará Drop Collective, una banda de músicos profesionales jóvenes y talentosos residentes en Barcelona que traerán fiesta a ritmo de música jamaicana fusionada con jazz. Este doble concierto requerirá también de reserva de entrada para el control del aforo.

El mismo sábado 25, a las 20.30 horas en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner llega otra cita imperdible: el concierto de la compositora, cantante y clarinetista, Carola Ortiz. Presenta su último proyecto en formato quinteto con el que ofrecerá música de melodía mediterránea con instrumentación camerística, percusiones y ritmos folclóricos, y armonías del jazz.

Para este concierto vendrá acompañado de un conjunto de músicos de talla internacional como es el caso del percusionista Marcelo Woloski, miembro de la banda Snarky Puppy, o Manel Fortià, contrabajista que compagina su actividad artística entre Nueva York y España. Completan la formación Sandrine Robilliard (violonchelo) y Bartolomeo Barenghi (guitarras). Los precios para este concierto serán: 10 euros (taquilla), 8 euros (anticipada o t. cultural).

El festival se clausura el domingo 26 de septiembre a las 12.00 horas en el Manuel Benito Moliner con una cita para las familias de Huesca. El Proyecto Jazz for Kids presenta 'Black Music', un concierto para todos los públicos basado en un repertorio de artistas afroamericanos influenciados por el Jazz desde niños: Stevie Wonder, James Brown, Marvin Gaye, Michael Jackson, Ray Charles… Todo este repertorio interpretado por jóvenes músicos aragoneses de entre 10 y 18 años, chicas y chicos componentes de la big band del Proyecto Jazz for Kids, proyecto educativo dirigido por el contrabajista Dani Escolano y dedicado a la formación de jóvenes músicos en este estilo de música. Este concierto tendrá un precio único de 6 euros.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en la página web: culturahuesca.4tic.com o en las taquillas una hora antes de los conciertos.