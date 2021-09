El gran público la conoce por su participación durante 2019 en el programa 'La Voz', pero Viki Lafuente ya llevaba muchos años dando guerra en la escena musical aragonesa. Ha pasado por diferentes bandas como Las Guindillas, Random Ind o Viki Lafuente & The Banned, donde ha hecho gala de una voz impresionante. Tras su paso por la televisión, la zaragozana decidió impulsar un nuevo proyecto, Viki & the Wild, cuyo disco de debut se publicó a finales de julio en todas las plataformas digitales. La banda va a poder presentarlo como es debido –por fin y pandemia mediante– el próximo domingo en La Malteadora (calle Juan José Rivas, 6).

«Comenzamos a grabarlo en 2019 pero la pandemia ha retrasado todo el lanzamiento y ha truncado todos nuestros planes», lamenta Lafuente. Sin duda, el virus llegó en el peor momento para la zaragozana, ya que si no llega a ser por la crisis sanitaria podría haber aprovechado mejor el tirón y la popularidad de 'La Voz', donde llegó a semifinales. «Qué se la va a hacer, es lo que hay y ahora solo nos queda resurgir de las cenizas», subraya la artista de 39 años.

Toda una declaración de intenciones que ha acompañado la trayectoria de Lafuente desde sus inicios, cuando con 15 años formó su primera banda para hacer versiones de Nirvana y Pearl Jam. Por aquel entonces residía en Holanda debido al trabajo de su padre y cuando regresó a Zaragoza decidió seguir ligada a la música: «Sé que dedicarse a esto es muy complicado, pero al menos hago lo que quiero hacer, aunque sea una música minoritaria actualmente». Lo que hace es un rock and soul de muchos quilates, «el más salvaje de las áridas llanuras de la ciudad del viento», tal y como se apunta en su web.

Y a eso suena 'Libre', su primer disco bajo la denominación Viki & the Wild. Ocho cortes llenos de fuerza y compuestos por la zaragozana en los que por encima de todo sobresale su imponente y desgarrada voz. Además, se ha sabido rodear de una gran banda: Álex Comín (guitarra), Humberto Ríos (teclados), Jesús Martí (bajo), Gigi Cano (batería) y Marta Heras y Sara Lapiedra (coros).

Todos ellos se subirán el domingo a las 20.00 horas al escenario de La Malteadora en un concierto que se prevé muy especial y donde se podrá adquirir el cedé de su nuevo disco. «Hasta ahora hemos hecho muy pocas actuaciones y siempre en formato reducido, así que tenemos muchas ganas de estar toda la banda», reconoce Lafuente, que apunta que también participará Cristina Suey, la chelista de Ara Malikian que ha colaborado en la canción 'El Libro'.

No descarta la zaragozana que en el concierto suene alguna que otra versión (durante su paso por 'La Voz' sus interpretaciones de Janis Joplin causaron furor). Los que quieran disfrutar de su directo aún tienen tiempo. Pero poco, porque apenas quedan una veintena de entradas (el aforo está limitado a unas 120 personas).

Grabado en los estudios Audio Feeling (Zaragoza) y Cargo Music (Madrid), 'Libre' ya cuenta con varios videoclips que se han ido publicando en los últimos meses, como 'Mi monstruo', 'Invisible' o 'El Libro', con la actriz Luisa Gavasa como protagonista: «No sabemos si lanzaremos más; no hay que olvidar que es todo autoproducido y no contamos con una gran compañía detrás».

Nadie sabe lo que hubiera pasado sin la irrupción de la pandemia, pero Lafuente asegura que en ningún momento ha estado cerca de fichar por una multinacional. «Ahora la industria no se interesa por el rock, pero yo voy a seguir haciendo lo que me gusta. La experiencia de 'La Voz' fue muy positiva y no me arrepiento, siempre he sido de probar cosas nuevas», reconoce.

Con esa valentía, la zaragozana ha seguido componiendo durante la pandemia y ya cuenta con cinco nuevos temas que aprovechará para presentarlos el domingo. «Aún no sé cuándo publicaremos el segundo disco, pero la idea es empezar a grabarlo a inicios de 2022», concluye.