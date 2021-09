La programación cultural de la Universidad de Zaragoza recupera la presencialidad. Tras un año marcado por la pandemia y los actos 'online', el Paraninfo volverá a llenarse este curso de coloquios de cine, proyecciones de películas, conciertos, presentaciones de libros y exposiciones presenciales. Aunque cumpliendo siempre con las medidas anticovid, el público podrá reunirse de nuevo e interactuar con escritores, actores y artistas, lo que enriquecerá aún más toda la programación, tal y como ha destacado este miércoles en la presentación la vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza, Yolanda Polo.

Cine

El ciclo 'La Buena Estrella' volverá a programar un año más (y ya van 26) sus coloquios con actores y directores de cine. Este curso, además, se celebrarán de forma presencial en el Paraninfo tras un año lleno de encuentros 'online'. «Estamos felices porque el ciclo nació precisamente para intentar provocar la relación y la charla entre el público y los invitados, algo muy útil para ambas partes porque los espectadores pueden conocer más de cerca a la gente que admiran y los actores poner cara al público y conocer sus impresiones», ha explicado su coordinador Luis Alegre.

El curso pasado, y aunque de manera 'online', pasaron por el ciclo nombres como Isabel Coixet, Carlos Saura, Fernando Trueba y Mario Casas. Por el momento, hay dos sesiones confirmadas. El 29 de septiembre se celebrará una especia de antología de cómicos aragoneses con la presencia de los 'oregoneses' Marisol Aznar y Jorge Asín –que el 2 de octubre presentan en las Esquinas la obra '¿Esto cuando lo echan?'–, así como de Encarni Corrales y J.J. Sánchez, que vuelven a abrir en el Mercado su 'Comisaría en fiestas'. Por su parte, el 14 de octubre asistirá el director Daniel Monzón para presentar su nueva película 'Las leyes de la frontera'. El resto de las sesiones se irán anunciando poco a poco, cuando lo permitan las intensas agendas de los participantes.

La programación en el apartado cinematográfico se completará como siempre con las proyecciones de 'Los lunes del aula de cine', coordinado por Ana Asión. El primer ciclo, del 18 de octubre al 20 de diciembre, estará dedicado a la figura de Goya en el audiovisual, el segundo a Fernando Fernán Gómez y el tercero, ya de marzo a mayo, se titulará Humor sin fronteras.

Música y teatro

El patio central del Paraninfo acogerá el 8 de octubre la cuarta edición de 'Jota en la Academia', un recital protagonizado por dos de los mejores cantadores actuales: Beatriz Bernad y Nacho del Río. Además, la universidad seguirá acercando la música clásica a todos los públicos. El ciclo 'Lírica en la Magna' ha programado cuatro conciertos en enero, febrero, marzo y abril, mientras que el tradicional 'Concierto de Navidad' (organizado junto a la Asociación Zaragoza Lírico Cultural) se celebrará en diciembre. También se volverá a organizar el Certamen de Música Universitaria Zerburock, que aspira a dar a conocer a jóvenes autores e intérpretes.

Por otra parte, las artes escénicas volverán a estar presentes en la programación cultural de la universidad. El Colegio Mayor Pedro Cerbuna acogerá la Muestra de Teatro Universitario, en la que participarán grupos de los tres campus universitarios.

Literatura

Las presentaciones de libros presenciales regresan este curso al Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Según ha indicado Polo, ya está prevista la asistencia de autores como Fernando Sanmartín, Juan Marqués, Juan Villalba y Natalia Juan García, entre otros. Además, se volverá a celebrar el club de lectura feminista 'Sin género de dudas', un foro que reivindica la literatura escrita por mujeres y donde se comparten opiniones.

Conferencias

La séptima edición de 'Los martes del Paraninfo' devolverá a los profesores eméritos a la universidad. Impartirán un total de 18 conferencias durante el curso, divulgando todo su conocimiento sobre diferentes asuntos. Las sesiones del ciclo, que está coordinado por el catedrático Antonio Lobo, volverán a ser presenciales y se celebrarán los martes en el Aula Magna del Paraninfo a las 19.30 horas. La entrada será libre hasta completar el aforo. La conferencia inaugural de esta edición la impartirá el profesor Guillermo Fatás y será el próximo martes 9 de noviembre en la sala Paraninfo. Tal y como ha indicado Polo, este es uno de los programas que más éxito está teniendo en los últimos años.

Exposiciones

Las exposiciones no han abandonado el edificio del Paraninfo a pesar de la pandemia. Con todo, este curso se podrá retomar de nuevo el ciclo 'Distancias cortas', donde los artistas reflexionarán sobre su obra en visitas guiadas. La programación comienza este jueves con la inauguración de la muestra monográfica del ilustrador aragonés Luis Grañena, que llega con sus caricaturas de personalidades y personajes famosos (muchas de ellas publicadas en medios como 'The New Yorker', 'The Independent' o 'El País').

Las salas Goya y Saura del Paraninfo acogerán el 6 de octubre la exposición comisariada por Chus Tudelilla sobre la producción del pintor Fernando Martín Godoy titulada 'Mapa', mientras que a principios de 2022 albergarán una muestra monográfica de la artista Alicia Vela y una retrospectiva del pintor Dino Valls. Por último, en diciembre se celebrará la exposición 'Pioneras ilustradas', en la que 15 ilustradoras aragonesas pondrán cara a 15 pioneras de la Universidad de Zaragoza.

Museo de Ciencias Naturales

"El Museo de Ciencias Naturales vuelve a recuperar con fuerza sus actividades". Su director, José Ignacio Canudo, ha resumido con estas palabras la vuelta a la normalidad del centro ubicado en el Paraninfo, al que regresan las visitas guiadas, las charlas impartidas por expertos y las exposiciones. Por ejemplo, vuelve el ciclo 'Encuentros en el museo', que tendrá lugar el último miércoles de cada mes a las 19.00 horas en la sala Pilar Sinúes y versará sobre diferentes asuntos como la fauna silvestre de Zaragoza a través de sus pisadas o el gigantismo de los dinosaurios. También se presentarán libros centrados en las ciencias naturales (por ejemplo los del naturalista aragonés Eduardo Viñuales) y se acogerán diversas exposiciones. 'Mauricio Antón. Una mirada al pasado', 'Geoparque Sobrarbe Pirineos y Geoparque Maestrazgo' y 'Científicas antes que yo 2022' serán solo algunas de ellas.