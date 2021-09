De las páginas de 'The New Yorker', 'The Independent', 'Liberation' o 'El País' al Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Las caricaturas de Luis Grañena han dado el salto a la sala África Ibarra del edificio de la plaza Basilio Paraíso, y ahí se quedarán hasta el próximo 9 de diciembre. El ilustrador zaragozano ha recopilado en la exposición 'Nunca olvido una cara... pero con la suya haría una excepción' un total de 160 caricaturas de escritores, músicos, deportistas y políticos. Rostros tan conocidos como los de Jorge Luis Borges, José Saramago, Camarón, Rafa Nadal, Messi, Angela Merkel o Vladímir Putin se pueden ver desde este viernes en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Grañena ha seleccionado para la exposición los personajes más populares con el propósito de que el visitante los pueda reconocer al instante y las caricaturas que a él más le gustan. La gran mayoría de ellas son encargos de las publicaciones con las que colabora. «Para mí es un regalo estar en el Paraninfo con esta selección de trabajos de los últimos diez años; lo que quiero es que la gente disfrute de ellos», ha indicado Grañena en la presentación de la muestra, en la que ha estado acompañado de la vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza, Yolanda Polo.

Con más de 2.000 caricaturas a sus espaldas, el zaragozano se ha convertido en un asiduo colaborador de medios relevantes. Además de los ya citados, cabe destacar otros como 'Vanity Fair', 'La Tercera' (Chile) 'Sábado' (Portugal) o 'La Vanguardia'. «Sigo trabajando desde Zaragoza y afronto de la misma manera cualquier encargo, aunque reconozco que me supone un mayor reto realizar caricaturas de personajes muy conocidos; cuanto más famoso es, más puedes jugar», ha explicado.

En ellas, asegura Grañena que es «inevitable» que se cuelen «las sensaciones» que a él le genera la personalidad en cuestión. Unos retratos en los que se intuye la forma de ser del personaje. «La verdad es que en mis trabajos la expresión, las miradas y los gestos tienen mucho peso. El proceso es muy directo: cojo varias fotos, me fijo en lo que veo más característico y de ahí saco la caricatura. Las fotos me dan ese perfil psicológico que luego trato de reflejar», apunta Grañena en el catálogo que acompaña a la exposición del Paraninfo.

En este sentido, el dibujante señala que la deformación o exageración a la que llegue con sus retratos «siempre es un plus»: «También cuenta el entorno de la caricatura. Por ejemplo dan más juego los artistas y deportistas porque los sitúas en contexto y eso ayuda al resultado final». En la actualidad, el aragonés, que comenzó publicando su trabajo en 'Heraldo', colabora con una agencia que le va encargando retratos, muchos en diarios neoyorquinos.