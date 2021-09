Hipatia de Alejandría y Zenobia de Palmira, dos símbolos universales de la lucha por la igualdad entre sexos, han sido esta tarde las grandes protagonistas de las II Jornadas de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, que se celebran hasta mañana en la sede de la Fundación Caja Rural de Aragón. Los escritores e historiadores José Calvo Poyato y José Luis Corral han ofrecido dos retratos apasionados sobre estas figuras que rompieron el estereotipo femenino en la Roma clásica y que, por ello, tuvieron un triste y trágico final.

La filósofa, matemática, astrónoma y maestra Hipatia de Alejandría (370-415), cabeza visible de la Escuela neoplatónica de Alejandría y notable científica, pagó cara su fidelidad al paganismo y su independencia, ya que la llevaron a una muerte horrible, causada por una turba de cristianos que la desollaron. El arte la retrató en sus diferentes expresiones. La película Ágora (2009), de Alejandro Amenábar, le puso el rostro de la actriz Rachel Weisz, aunque Hipatia ya había sido protagonista de numerosas novelas y ensayos, por parte de Carl Sagan, Maria Dzielska, Umberto Eco, Brian Trent, Olalla García, Yusuf Zaydan y Eliana E. Abdala, entre otros.

El cordobés José Calvo Poyato escribió la novela El sueño de Hipatia en 2009. «Escribí sobre esta mujer porque en 2009 ya me preocupaba muchísimo la intolerancia que estábamos viviendo, y que vivimos, en España y en el mundo. La Historia ha reproducido a menudo esas corrientes de intolerancia. Y es la que estamos viviendo hoy en día». En el caso de Hipatia, la filósofa vivió una época de cambios fundamentales: el cristianismo pasó de ser perseguido a ser la religión imperante en Roma. «En mi novela quise vincular esa intolerancia que sufrió ella con la que vivimos en nuestra época».

Calvo Poyato ha revelado que la descripción de la muerte de Hipatia le costó más de un disgusto. «Una lectora me escribió una carta para anunciarme que ya no volvería a leer ninguno de mis libros y que había arrancado de la novela cuatro páginas. Esas páginas eran las que describían la brutal y cruel muerte de Hipatia. Yo creo que la mataron porque se había convertido en un mal ejemplo para las mujeres; la sociedad patriarcal no lo podía soportar», ha explicado el novelista andaluz en la mesa redonda posterior, que ha moderado la periodista María Zabay.

Septimia Bathzabbai Zainib, conocida como Zenobia (240-274), fue una de las mujeres legendarias de la época. La literatura (desde Calderón de la Barca a José Luis Sampedro y Libbie Hawker), la pintura (Tiepolo, Poynter o Schmalz) la música (Albinoni y Rossini, entre otros) e incluso el cine (la sueca Anita Ekberg le dio vida en 1959 en la italiana Bajo el signo de Roma) retrataron a esta mujer, que se convirtió en reina de Palmira, ciudad siria bajo dominación romana, tras el asesinato de su esposo. Zenobia se sublevó y llegó a tomar Egipto para forjar un imperio. Pero en el año 272, las tropas del emperador Aureliano la derrotaron y la reina murió o, según otra versión, cayó prisionera de Roma.

La prisionera de Roma (2011) es precisamente el título de la novela que José Luis Corral le dedicó a Zenobia. «Se me ocurrió cuando, en octubre de 2007, Pepe (José Calvo Poyato) y yo visitamos Siria. El hotel estaba instalado justo enfrente de las ruinas de Palmira. Le invité a Pepe a escribirla, pero él declinó y me decidí a hacerla yo».

Corral ha destacado que Zenobia fue una mujer extraordinaria en un mundo de hombres. «Roma no podía admitir que una mujer pusiera en jaque a su imperio, así que puso en marcha toda la maquinaria para acabar con ella». ¿Qué ocurrió con ella? Hay dos versiones contradictorias: en una se explica que cayó muerta en el asalto de su reino; otra sostiene que el emperador la capturó y la exhibió orgulloso por las calles de Roma. «A mí me pareció más verosímil este último desenlace y es el que aparece en mi novela».

Las II Jornadas de Novela Histórica se animan este viernes con las visitas de Santiago Posteguillo, uno de los grandes novelistas internacionales sobre la Roma clásica, que disertará a mediodía, en el Teatro Romano, sobre Trajano y la historia de Roma en mis novelas. Por la tarde, en la sede de la Fundación de Caja Rural de Aragón, el protagonismo recaerá en los escritores Margarita Torres, Luis Alberto de Cuenca y Nieves Concostrina. Torres hablará sobre el emperador Teodosio el Grande, a propósito de su novela La profecía de Jerusalén. Los tres participarán en una mesa redonda sobre anécdotas y curiosidades en la vida de la antigua Roma.