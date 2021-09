Primero fue el libro de una escritora novel que muy pronto se convirtió en un best seller ante la perplejidad editorial, luego fue una serie con un éxito espectacular en horarios de máxima audiencia… y, ahora, será un musical que se estrenará mundialmente en el Teatro Principal de Zaragoza donde se podrá ver del 2 al 12 de diciembre. El tiempo entre costuras, la novela que lanzó a la escritora María Dueñas y que ya acumula más de 100 ediciones, adquiere una nueva dimensión de la mano de la productora beon. Entertainment, que ha presentado hoy en la capital aragonesa su apuesta. Ha sido en un acto que ha contado con la presencia del productor Darío Regattieri, del compositor Iván Macías y de la protagonista del musical, Laura Enrech; así como de la vicealcaldesa Sara Fernández, y del gerente del Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza, José María Turmo.

“Para mí fue una sorpresa y una gran alegría cuando me lo propusieron –ha explicado María Dueñas- porque pensaba que Sira (la protagonista de la novela) ya había dado un paso adelante y que ya era el momento de la nueva Sira. Cuando me reuní con Iván (Macías) todo lo que me transmitió era ilusionante y vi que era una apuesta sólida desde el principio”. De hecho, se trata de una gran superproducción con aspiraciones internacionales que va a mover a 50 personas alrededor de la producción, “que contará con una escenografía muy importante porque hay varios escenarios que enseñar” y el vestuario está siendo diseñado Lorenzo Caprile. El musical de El tiempo entre costuras, además, contará con 17 actores y seis músicos que actuarán en directo. Para Laura Enrech, la protagonista de esta producción, “es un gran orgullo y un honor afrontar un reto como este y enfrentarse a un personaje de esta magnitud”, y también quiso dejar claro que ella no compite con Adriana Ugarte quien ya interpretara ese papel en la serie televisiva: “Yo soy Sira sobre un escenario y no quiero que me amedrente la sombra de Adriana”, ha reivindicado.

Esta producción, ha insistido Iván Macías, “es una oportunidad para que otros mercados puedan conocer el libro a través de la música y, aunque es una novela difícil de adaptar, hay tanta emoción en ella que seguro que con la música ayudamos a traspasarla al espectador. En ese sentido, ha querido dejar claro que es una “obra extremadamente respetuosa con la novela y los más fiel posible”.

La gira de El tiempo entre costuras arrancará en el Teatro Principal de Zaragoza en una decisión que según ha afirmado Darío Regattieri no es una casualidad: “Es un lugar que nos acogió muy bien en tiempos tan difíciles como los de la pandemia y nos encantó el protocolo riguroso que llevan y el trabajo que hacen que facilita mucho las cosas. Y eso es algo que valora mucho un productor”.