Zaragoza acoge desde este domingo hasta el 1 de octubre la primera edición del Saraqusta Film Festival, un certamen de cine y series en torno a la temática de la historia, que contará con la participación de diecisiete proyectos audiovisuales de carácter nacional e internacional. La cita se abre con una intervención en la plaza del Pilar a las 19.00 horas, preludio de la gala de inauguración que en los Cervantes proyectará a las 20.30 horas Buñuel, un cineasta surrealista, de Javier Espada.

Los asistentes podrán disfrutar de la proyección de cinco películas de ficción, siete documentales y cinco series históricas procedentes tanto de España como de otros países como Ucrania, Serbia, Francia, Canadá, Argentina y México. Desde mañana, la programación incluye mesas redondas con diferentes invitados en las que se tratarán temas como las localizaciones del cine histórico, las adaptaciones al cine de obras literarias, los clusters audiovisuales o un taller. Por las tardes, los cines Cervantes y Palafox serán los encargados de proyectar los distintos trabajos presentados al festival: documentales, series y películas.

El lunes se proyectarán el documental Pierres Vedel, la serie Inés del alma mía y la película Faraway land; el martes será el turno de Marzo, crónicas de una vida, Heroínas con maña y de The name of the people; y el miércoles se proyectarán The spanish flu, Rubirosa y La mancha negra. El jueves la capital aragonesa será testigo de la proyección de Les damnés de la commune, El Ministerio del Tiempo y Delicioso y el último día llegarán los trabajos Estos muros, Isabel y The ingloriuous serfs.