El Saraqusta Film Festival ya ha iniciado su programación, que llenará de cine la capital aragonesa hasta el próximo sábado 2 de octubre. El ciclo, una apuesta por el cine y las series de carácter histórico, tiene como protagonista en su arranque a Faraway Land, la película de Erkan yazıcı que narra la vida de un niño griego que vive en los campos de refugiados de Grecia.

El director de la película ha recordado que la película se inspira «en los cuentos que contaba mi abuela y en mi infancia, ya que tenía vecinos y estudiaba en los mismos colegios que los huidos de la guerra». Porque la guerra greco-turca, que enfrentó a ambos países entre 1919 y 1922, es el telón de fondo de una película nacida de «mi curiosidad por la inmigración y por el viaje de los refugiados». «Es un orgullo haber realizado este recuerdo a la memoria de tantos turcos y griegos 100 años después», ha sentenciado yazıcı.

El mar y la infancia son los dos pilares en los que se apoya Faraway land para sacar adelante su trama. «He notado que el mar tiene su vida propia y que nunca se sabe lo que va a pasar en él», ha señalado el director de la película. Como la mayor dificultad del rodaje, yazıcı ha elegido «trabajar con niños, porque no tienen todavía mucha educación en cine», ya que el protagonista de Faraway land es un joven griego de 11 años, elegido entre los más de 1000 participantes en el casting.

El agua en Teruel, en formato documental

El documental Pierres Vedel y la magia del agua, una biografía del artífice de la llega del agua a Teruel, abre la programación vespertina, a partir de las 16.30 horas. La única pieza aragonesa a concurso en la categoría ha estado presentada por José Angel Guimerá, director del documental, y Roberto Sánchez, guionista de la película.

Los dos autores han separado la historia de Vedel de Giros, su última película, aunque han destacado que tienen «el agua como nexo de unión». «Tener agua es tener acceso a la civilización», ha comentado Sánchez, que considera a Vedel «un personaje clave» en la historia de la capital turolense. En la misma línea, Guimerá ha afirmado que el origen del documental giraba en torno «al agua en Teruel, pero descubrimos en Vedel un personaje de película».

Con una realización compleja, en la que se apuesta por el paseo y la conversación como ejes de la trama, Guimerá ha explicado que Pierre Vedel y la magia del agua «quiere contar, caminando por el recorrido del agua, la historia de Vedel». «Nos falta caminar más», ha lamentado el director del documental. «Me daba algo de miedo, porque es complejo grabar con dos cámaras a cuatro personas que no dejan de pasear», ha señalado Sánchez. Ambos realizadores han afirmado estar «contentos» con el resultado final y han valorado positivamente el uso de planos aéreos con dron y la banda sonora de Chus Fernández: «Ha conseguido mezclar el jazz con música del siglo XIX y con los sonidos del agua».

La programación del primer día del Saraqusta Film Festival se ha completado con una mesa redonda sobre el rodaje en Zaragoza y con la proyección de la serie Inés del alma mía, a partir de las 18.30 horas.

La jornada del martes 28 de septiembre arranca con una tertulia sobre localizaciones históricas, para seguir con la proyección de Marzo, crónicas de una vida. La serie del día será Heroínas con maña, que abrirá el camino para que The name of the people cierre el segundo día del festival.