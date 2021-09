La historia de Aragón se convierte en la protagonista del Saraqusta Film Festival. Heroínas con maña se estrena el martes 28 a partir de las 18.30 horas en el cine Palafox como la pieza del ciclo con mayor acogida por el público. La serie, que arranca con tres capítulos de nueve minutos de duración, se podrá ver en la página web de Aragón Cultura. Su directora, Mirella R. Abrisqueta, y una de las guionistas y actrices, Susana Martínez, la han presentado en el Museo del Teatro de Caesaraugusta.

Las tres primeras protagonistas de estas breves piezas son Agustina de Aragón, la Madre Rafols y la Condesa de Bureta, mujeres que tuvieron un papel relevante en la defensa de Zaragoza durante Los Sitios. «Hemos querido buscar el equilibrio entre las heroínas de clase alta y las de clase baja, que son algo más desconocidas», ha explicado Abrisqueta. Martínez, parte activa en la creación de los guiones, ha comentado que «son textos vivos que siempre se tienen que ajustar al resultado», pero que ha disfrutado de una experiencia en la que «lo he pasado muy bien escribiendo».

La serie, una apuesta por acercar la historia de Zaragoza al público general y a los más jóvenes, enfoca el conflicto desde la comedia. «Los Sitios de Zaragoza fueron dramáticos, por lo que fue complicado encontrar la comedia», ha recordado la guionista, que cree que las claves del éxito han sido «quedarse en las situaciones cotidianas y demostrar que el humor es una herramienta para la vida». Abrisqueta ha definido el resultado final como «historias simpáticas con una estética y unos chistes muy visuales».

Los tres capítulos de Heroínas con maña apuestan «por un material histórico con un presupuesto muy reducido», que cuenta con la dificultad añadida de «contar la vida de una persona en solo nueve minutos», han coincidido las dos autoras. La serie, ha finalizado Abrisqueta, reivindica la figura de la mujer en Los Sitios: «Hemos querido mostrar el doble rasero con el que han sido tratados los hombres y las mujeres que combatieron».

La agenda del festival

A Heroínas con maña le precederá el documental Marzo, crónicas de una vida, a las 16.30 horas, que narra la vida de Giovanni Battista, un opositor al fascismo que combatió en la guerra civil española. La jornada la cerrará a las 20.30 horas el largometraje The name of the people, que se adentra en la vida del intelectual serbio Svetozar Miletic, en su lucha contra la opresión astrohúngara.

El programa del miércoles 29 arranca a las 12.00 con una charla-taller dirigida por Raquel Adrada y Santiago Osácar. El documental, en su horario habitual, será The Spanish flu, antes de la serie, a las 18.30, Rubirosa. Terminará el tercer día de programación La mancha negra, dirigida por Enrique García.