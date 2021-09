Podría decirse que para José Gabarre la página en blanco es como un velódromo por el cual lanzarse a toda velocidad. Esa es la sensación que da leer Mi animal preferido eres tú, editado por Libros del Mississippi. Y no solo porque una de sus citas iniciales esté atribuida a Kevin Schwantz, campeón del mundo de motociclismo; la forma en la que el autor tiene de dar gas en las rectas de sus versos y de apurar en las curvas de sus imágenes imprimen una sensación de aceleración urgente que pocas veces se permite una tregua, y pasa por la línea de meta devorando lo que tiene por delante.

En esa poesía de muchos caballos de potencia no queda apenas tiempo para el sosiego, y el universo que refleja está perfilado desde el vértigo, ramificado en palabras que reivindican una presencia embriagada. Ya sean las propias reflexiones del autor, los hechos históricos o los personajes mencionados, todo queda impregnado de una fuerza primigenia que no se deja domar. Y esa energía no es menor en los poemas que podrían considerarse de amor, en los que hasta los más delicados versos no pueden ocultar una intensidad física y palpable. Solo hay que ver el título del poemario.

Todo este ímpetu se contiene en poemas de versos largos, que a veces casi se transforman en retazos de prosa ante los ojos del lector, y con una cadencia entrecortada por la urgencia de las palabras. Incluso en algunos momentos en que José Gabarre parece relajarse en estrofas cortas, el vigor acumulado los convierte en auténticas pilas de combustible poético.

Son significativos algunos nombres que aparecen en el libro. Además del antecitado Kevin Schwantz el autor dedica poemas a Jim Morrison y Rimbaud, y hace protagonista de otro alucinado texto a Ezra Pound. Velocidad, rock and roll, alquimia del verbo y la grandeza de los cantares de la tribu, todo ello bajo el manto de un surrealismo oscuro, son ingredientes de esta pócima que José Gabarre reta a probar en sus poemas.

'MI ANIMAL PREFERIDO ERES TÚ'

José Gabarre

Los Libros del Mississippi

97 páginas