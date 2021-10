Dadas las agradables temperaturas que disfruta la ciudad en septiembre, uno nunca tiene claro si el Mercat de Música Viva de Vic marca el final de la temporada veraniega o el comienzo de las actividades otoñales. ¡Qué importa! Ahí estuvimos tras el hiato pandémico del año pasado.

Por motivos de movilidad, suponemos, en la edición que ha concluido (la 33) el grueso de la programación estaba formado por artistas catalanes, pero fue la andaluza María Yfeu, voz negra, negrísima, sin aspavientos y con sentimiento, quien facturó una de las actuaciones más destacadas del Mercat. No le fue a la zaga el veterano rapero barcelonés Rodrigo Laviña, acompañado por un combo de auténtico lujo, sonando como un cañón y paseando su rima por una paleta brillante de colores sonoros. Y para mayor abundancia, el arrebato de las canciones trangenéricas del espléndido y bregado cantautor Roger Mas; la apuesta performática de Enric Montefusco y, por supuesto, el encuentro del pianista Chano Domínguez con los jóvenes instrumentistas del Taller de Músics Ensemble. Menos convincentes resultaron la fusión de María Peláe, apodada la Lola Flores moderna, y la vuelta de tuerca flamenquita de Astola y Ratón. Hubo más ofertas en el Mercat, claro, pero no se puede llegar a todo, oiga.

El rapero Common sigue con su revuelta personal en A Beautiful Revolution Pt. 2 (Loma Vista / Universal). Elocuente y vital, continúa ensanchando los límites del estilo, haciendo universal lo personal y rodeado de intérpretes notables como Black Thought, Seun Kuti, la brillante PJ, Brittany Howard... «Somos los radicales y esperanzados / somos el poema revolucionario». El disco físico sale en diciembre; ahora, A Beautiful Revolution Pt. 2 solo está disponible en formato digital.

En 1990 Emmylou Harris formó el grupo acústico Nash Ramblers y se echó a los escenarios antes de entrar en estudio. Ramble In Music City (Nonesuch), se registró ese año en directo en el Tennessee Performing Arts Center, pero fue arrinconado y más tarde eclipsado por otro en vivo: At The Rayman. Afortunadamente se recupera ahora para deleite general. Otro directo a tener en cuenta es el facturado por el grupo femenino Les filles de Illighadad (Níger) en Brooklyn: Les filles de Illighadad At Pioners Works (Sahel Sound / Everlastin). Mezcla de tradiciones regionales y de guitarras del blues del desierto, el grupo que crearon Fatou Seidi Ghali y Alamnou Akrouni es una muestra excelente de las nuevas direcciones que está tomando la música tuareg.

Mans Marlind y Bjorn Stein son los creadores de la serie de televisión Los vencidos (Netflix), un espléndido thriller ambientado en el arrasado Berlín, ocupado por las potencias europeas, tras la Segunda Guerra Mundial. Thriller, sí, pero también un punto de vista no habitual sobre la penuria de los vencidos y la violencia y la humillación ejercidas sobre ellos por los vencedores.

Las consecuencias de una intervención quirúrgica impidieron a Sinéad O’Connor escribir el relato de su existencia entre 1992 y 2015. Pero en Remembranzas. Escenas de una vida complicada (Libros del Kultrum) hay material suficiente para enterarnos de su azarosa trayectoria vital. Marcada por los malos tratos que de niña le infligió su madre, Sinéad es paradigma de inestabilidad y rebeldía. Ambas pulsiones estás presentes en Remembranzas, donde da su opinión sobre Prince: «Cabronazo de mierda». Ya leerán por qué.

Situados en el convulso 1968, los personajes de Trío (Alfaguara), la nueva novela del escritor británico-ghanés William Boyd representan una farsa que viene a decirnos que los humanos no siempre somos lo que parecemos y que por qué no montarnos una falsa vida que nos satisfaga más que la que nos ha tocado vivir. Los secretos y la impostura van de la mano en este entretenido libro.