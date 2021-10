El 4 de octubre es ya una fecha inolvidable para la compañía de teatro aragonesa Nueve de Nueve. Con lo bien que estábamos. Ferretería Esteban se estrenó en esa fecha en 2018 y el pasado lunes se hizo con dos premios Max. Jorge Usón y Carmen Barrantes recogieron el galardón a mejor producción, mientras que Mariano Marín hizo lo propio con el reconocimiento a mejor composición musical.

Jorge Usón vivió la gala muy emocionado aunque preocupado por la caída de algunas redes sociales: «Creo que se podría haber aprovechado el momento para difundir aún más la fiesta del teatro». Carmen Barrantes, sin embargo, agradece no haber tenido que estar pendiente de su teléfono: «Vino muy bien para vivir el presente y no tener que estar atentos a lo que había fuera».

La entrega de premios fue similar a los tres años de rodaje que han convertido a Con lo bien que estábamos en una de las funciones musicales más importantes del panorama nacional, ya que el cariño marcó el camino. Barrantes recuerda que ante cada nominación «todos los miembros del grupo nos dábamos la mano para enviar fuerzas». Ambos actores coinciden en que el amor y el cariño entre los compañeros ha sido clave para sus éxitos: «El trabajo tan duro ha generado el motor que nos ha movido, que ha sido el amor entre los participantes en la obra».

La victoria de Con lo bien que estábamos supone, además, una reivindicación del teatro alejado de la capital del país. Usón defiende que existe «un teatro periférico que tiene que salir a flote desde una situación más complicada», aunque el autor no niega la importancia de Madrid: «Hasta que no vas ahí no te conocen en el resto de España». «Nuestro gran gol fue poder estrenar la temporada en el Teatro Español», reflexiona el actor, orgulloso de haber protagonizado la primera obra de este teatro madrileño tras la pandemia. Barrantes mantiene que «la raíz de la que venimos es muy importante», mientras que Usón asegura que conciben Aragón «como un lugar de origen, del que hay que salir para expandirse, pero que nunca se olvida, ya que siempre sabemos desde dónde venimos».

Los dos artistas siguen emocionados por los premios, con sus teléfonos echando humo: «Estamos desbordados por tanto amor y tanto cariño». También aprovechan para mirar los mensajes que pueden mantener la persiana de la ferretería mucho tiempo abierto: «Hay funciones de Con lo bien que estábamos para rato». De nuevo, la tierra es lo que más les tira: «Nos morimos de ganas por volver a Zaragoza y a Aragón, regresaremos en cuanto nos llamen». Porque la comunidad, para Barrantes y Usón, lo es casi todo: «Llevamos a Aragón como emblema allá por donde vamos, porque para nosotros es muy importante»

Cuando Con lo bien que estábamos regrese a tierras aragonesas, lo hará con los premios Max en la entrada del teatro, como cuando hizo la compañía tras ganar el galardón por Cabaré de caricia y puntapié: «Estamos muy felices de tener dos manzanitas y de poder compartirlo con todo nuestro público».