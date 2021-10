Cristina Soria es periodista, experta en 'coaching' y colabora habitualmente en varios programas de televisión. La bilbilitana acaba de publicar su séptimo libro: 'Renuévate. Cómo encajar las piezas de tu nueva vida'. El miércoles lo presenta en Zaragoza.

-Dicen que los libros de 'coaching' ayudan más al que lo escribe que al que lo lee...

-Sin duda. Me ayuda y me pone muchos retos. Yo de palabra me lo sé todo: en lo profesional, trabajo y aplico todo con mis clientes, pero no me pasa conmigo misma. De hecho, los 'coaches' tenemos nuestro propio coach. Escribir me ha valido para gestionar mis emociones y conocer nuevas herramientas, que me muestran si voy en la línea correcta y soy coherente en mi vida personal y profesional. Me sirve como una puesta a punto personal y como una forma de prestarle atención a aquellas cosas en las que más estoy fallando.

-¿Es lo mismo 'coaching' y autoayuda?

-Se parecen. En el 'coaching' vamos de la mano de una persona que nos ayuda. El cliente piensa que ese compañero hace todo, cuando en realidad son ellos los que consiguen esos cambios. La lectura de libros está muy bien, pero puede que se quede algo limitada. Hablar con un profesional siempre es más efectivo: te explica cosas, te plantea un tema de una forma diferente, te da otras visiones de los problemas.

-¿Se atreve a hacer un resumen de 'Renuévate'?

Es un despertador, un manual para estar atento. La pandemia nos ha hecho ver que somos mucho más vulnerables de lo que creíamos y que el sufrimiento puede ser mucho más general y descontrolado. Sirve para entrenar varios aspectos de la vida que nos pueden ayudar a salir de situaciones parecidas a la que estamos viviendo ahora. Si cada uno nos preparamos individualmente, la próxima situación complicada de carácter global la superaremos antes.

-Pero los momentos difíciles no ocurren siempre de forma global.

-Exacto. Antes de la pandemia pensábamos que era algo que le pasaba a unos pocos y de forma individual. Sin embargo, el coronavirus nos ha afectado a todos. Ha sido una llamada de atención al ego humano: nos hemos dado cuenta que, aunque tengamos buenos médicos, investigadores y mucha tecnología, el poder no está en nuestras manos.

-Este último es su séptimo libro sobre 'coaching'. ¿Ha visto una evolución propia como escritora?

-Mis libros siempre van de la mano de mi propia evolución. Nunca he dejado de formarme, porque creo que en esta profesión nunca puedes creer que sabes todo y siempre debes mantener vivo el proceso de aprendizaje. Mis libros son reflejo de mi avance profesional. Creo que se ve a una persona con mucha más experiencia que en las anteriores publicaciones.

-El verde monopoliza el libro. ¿Por qué?

-Cada uno de mis libros tienen un solo color, y a este le tocaba el verde. La foto de portada, que la hicimos en un parque, nos hizo decantarnos por el color verde, para aportar frescura. También es cierto que el verde es esperanza, que es lo que necesitamos más que nunca, por lo que todo casa bien. No buscamos la esperanza pero nos lo hemos encontrado así.

-El libro anima al lector a completar algunas actividades o tareas, como participando en la escritura de Renuévate.

-El coaching es acción. El lector tiene que aprovechar las herramientas para aplicarlas en su vida. Y mis lectores, que son muy fieles, ya saben que si compran mis libros van a tener que trabajar. Es muy agradecido ver cómo se implican.