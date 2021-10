Diego peña, como tantos otros profesionales de las artes escénicas, vivió en sus propias carnes las restricciones sanitarias que afectaron al ocio y a la cultura. Aunque en febrero de este año pudo estrenar en el Principal ¿Qué narices pinto aquí?, su última función, terminó con una sensación agridulce. Por ello, Peña vuelve con este show, esta vez al Teatro de las Esquinas, para devolver las risas al público de su ciudad: «Esta función solo tiene un objetivo: que la gente se ría lo máximo posible».

Entre principios de año y este próximo 30 de octubre distan varios meses y hasta 15 funciones, que hacen que el espectáculo «esté muy rodado». Peña, que considera que se encuentra en «uno de los mejores momentos de mi carrera» afronta ¿Qué narices pinto aquí? con «muchas ganas y mucha ilusión».

La sexta obra unipersonal es un regreso de Peña a sus orígenes: «Esta función es un monólogo puro y duro, con menos sketches y menos espacio para la música». El cómico zaragozano se apoya en las bases que le han convertido en uno de los humoristas más reconocidos de toda la comunidad, como son «la mezcla de humor somarda, algo de surrealismo y meter el dedo en la llaga». Peña asegura que este espectáculo es «el mejor guion que he escrito en toda mi carrera» que consigue «que todo el mundo se ría, como he podido comprobar al ver a personas de distintas generaciones pasándolo bien juntos».

El humorista llega a Las Esquinas y considera «un lujo, un regalo y un honor» formar parte de la programación del teatro zaragozano, que celebra su décima temporada. También estarán su hermano y su sobrina, que no pudieron acudir al estreno: «En febrero, la localidad en la que viven estaba cerrada perimetralmente, por lo que no pudieron venir al estreno». La mejora de la situación sanitaria es una de las razones que más motiva a Peña en el regreso a las tablas: «La gente tiene muchas ganas de demostrar que va al teatro, por eso ríen más y aplauden mucho». Lamenta y entiende a partes iguales la presencia de la mascarilla y la separación entre butacas, porque «la comedia no se lleva bien con la distancia, es mucho de comentarla con el de al lado».

Te puede interesar: Cultura Juako Malavirgen y Diego Peña estrenan ‘Esto no tiene nombre’

¿Qué narices pinto aquí? reflexiona sobre la crisis generacional del propio Diego Peña y sobre los casi 20 años de carrera. «En unos meses, habré estado más tiempo sobre los escenarios que lejos de ellos», reflexiona Peña, que ha estado acompañado en la creación del monólogo por otros habituales de la industria teatral aragonesa, como Rafa Blanca, Juako Malavirgen o Artistas del Gremio. Escrito durante el 2020, el último show de Peña ni menciona el pasado año: «Considero que la gente está ya muy saturada de la pandemia y yo he querido esforzarme para que se olviden del 2020».

Diego Peña estará en el Teatro de las Esquinas del 30 de octubre al 1 de noviembre. Las entradas ya están disponibles en su página web y en las taquillas del teatro.