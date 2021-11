Ella cantaba boleros ("regálame esta noche / retrásame la muerte") y, como dejó escrito el mismísimo Cabrera Infante, "su voz salía suave, pastosa, líquida, con aceite ahora, una voz coloidal que fluía de todo su cuerpo como el plasma de su voz, y de pronto me estremecí". Ella, Mayte Martín, cantaora de soledades en la profundidad del flamenco, y cantante epifánica en la inmensidad del bolero. El domingo, Mayte subió al escenario de la sala Mozart del Auditorio con un programa de lo que el musicólogo Natalio Galán llamó "trueque sonoro" o, si lo prefieren, el amor convertido en pretexto para decir todas esas cosas bonitas que el amor, presa de engaños, infidelidades, celos y venganzas, no tiene. El bolero, o sea.

Boleros a lo Mayte Martín, que es tanto como decir una reformulación, no del sentimiento, sino de la expresión sonora. Una búsqueda de nuevos recovecos en una música, ya de por sí híbrida, mestiza, transculturada, con una voz hermosa que susurra y grita, que pasa del bálsamo al escozor. Mayte, en la compañía gozosa de la vibrante pianista y arreglista Nelsa Baró, del violinista que trasciende géneros Biel Graels, del puntilloso contrabajista Guillermo Prats y de esos contrabandistas de las percusiones que son David Domínguez y Vicens Soler.

Ella cantaba boleros. Esa rotunda y desgarrada negación de Manzanero (No); las Mil congojas de Juan Pablo Miranda, la desesperada petición de Roberto Cantoral Regálame esta noche… Y de pronto, un elocuente diálogo de piano y contrabajo que anticipa un tango (Porque vas a venir) transmutado en chanson, con la voz de Mayte paseándonos desde el arrabal porteño a las riberas del Sena. Brillante. Y para no perder brío, llega Manuel Alejandro con Si a veces hablo de ti, envolviendo con los vientos del trópico esa letra que parece sacada de un oxímoron mistico-poético teresiano. Y Luego, más Manzanero y Marta Valdés (No sé tú, Hacia dónde, Me vuelves loco y En la imaginación), para entrar después en clave de jazz con un espléndido Somos, en la Verdad amarga, en Por si te quedas (pieza de Paco Martín, hermano de Mayte), en la muy popular Lía, en Mar y cielo… Emocionado, el público, puesto en pie y aplaudiendo sin tregua, reclamó un bis. Mayte nos sorprendió con Moliendo café, justo antes de la cena.

Ella cantaba boleros. Y mientras el reloj marcaba los minutos de 15 canciones arrebatadoras nos olvidamos "del mundo, del tiempo y de todo". ¡Casi nada!