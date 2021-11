Alice Wonder actúa este jueves (21.00 horas) en el Teatro de las Esquinas en un concierto programado por la promotora Laminero que abrirá el dúo Marlena. Las redes sociales fueron el trampolín a sus 18 años de Alice Wonder para dar el pistoletazo de salida a todo lo que iba suceder posteriormente.

Su EP debut Take off acumuló varios millones de reproducciones en el single homónimo. Después llegaría Firekid, su disco debut en el que la precocidad musical de la artista brilló más que nunca en los 11 temas en inglés que lo componen, llegando a hacer sold out en muchas ciudades de la geografía española y dando sonoridad a producciones audiovisuales como Skam, El desorden que dejas y la mítica serie australiana Neighbours, entre otras. Por otro lado, las colaboraciones nacionales con Guillermo Galván en La apuesta, Xoel López en Pez globo, Rayden en El mejor de tus errores y las internacionales con David Fonseca en Resist y Poems for Jamiro en White noise, son claros ejemplos del gran potencial que tiene y que denota que artistas de relevancia se hayan fijado en ella.

Alice Wonder presenta en la capital aragonesa su último disco, Que se joda todo lo demás, íntegramente en castellano, con el que está triunfando.