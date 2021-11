Vaya por delante, tal y como advirtieron los responsables de esta resurrección que «no era un turrón praliné sino salado» por lo que el resultado es un turrón «suntuoso no excesivamente dulce pero muy adictivo». El Teatro Romano ha acogido la presentación del turrón Paco Goya dentro del ciclo que le están dedicando el Ayuntamiento de Zaragoza y la Real Academia de Bellas Artes de San Luis al genio de Fuendetodos. El que ha explicado las características de este turrón ha sido el maestro zuquerero Luis Ángel López que estuvo acompañado en el acto por el presidente de la academia, Domingo Buesa; la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández; la académica de Gastronomía Carmen Abad; y la representante de Bodegas San Valero, Lidia López.

El maestro pastelero Luis Ángel López ha explicado que en febrero ya le propuso Domingo Buesa «buscar un postre con final feliz para el Año Goya y me puse a preguntar e investigar. Encontré recetas de turrón del año 1790 y el problema era buscar un chocolate acorde a la época», ha desgranado Luis Ángel López, que ha desvelado el misterio: «El primer chocolate de Europa se hizo en Zaragoza, no llevaba casi azúcar, y le introdujimos el guirlache aragonés pero como era salado tuvimos que añadirle pimienta rosa con especias que no desvelaré para este resultado final».

Carmen Abad, por su parte, ha puesto el foco «en un verbo que se inventó Goya y que utilizaba mucho en su correspondencia con Martín Zapater, chocolatear. En esa época, en Zaragoza éramos muy lamineros como prueba que en 1723 había 31 obradores en la ciudad», ha empezado a explicar Abad, que también reveló cómo se transmitían las recetas: «Cada obrador tenía su cuadernito con recetarios manuscritos que se iban transmitiendo de generación en generación y cuando estaban muy gastados se hacían copias. El problema es que nos han llegado muy pocos a nuestros días. Conocemos uno de Joaquín Garcés que se encontró en Huesca y otro a través de un manuscrito que me enseñó Javier Mel y que nos llevó a La Codoñera. No se guarda ningún recetario en Zaragoza aunque sí un manuscrito de Elías Gómez, pastelero en Navarra, de 1818 en el que aparecen las recetas de las tortillas de Alagón, del turrón y del guirlache».

La vicealcaldesa Sara Fernández, ha resaltado «la expectación» creada (el Teatro Romano llenó su capacidad de asistentes al acto) «por la receta que enamoró a Goya». Algo encuadrado, ha remarcado Sara Fernández, «en la intención del ayuntamiento de conseguir que Goya sea realmente el referente que debería ser de la ciudad también a nivel turístico». Localidad en la que vivió durante 29 años antes de irse a Madrid.

El lanzamiento de este turrón Paco Goya («elegimos este nombre porque era como firmaba él en los libros de la Real Academia de San Luis y para hacerlo algo cercano y contemporáneo») ha podido cristalizarse dentro de las investigaciones realizadas sobre su personalidad, su técnica y sus gustos, y es que no hay que olvidar la pasión del genio de Fuendetodos por el turrón de chocolate con guirlache de Zaragoza, que incluso se lo hacia llevar a su domicilio de Madrid.