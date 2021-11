Ha dado la primera sorpresa al confesar que conocía la existencia de Fuentes de Ebro, «aunque no físicamente» y enseguida ha explicado el motivo: «Soy de La Rioja y me gusta saber de pueblos que teníamos cerca y yo Zaragoza la conozco bien de los Pilares. Mis amigos de Calahorra estudiaban en Zaragoza y yo venía mucho a las fiestas», ha asegurado Nacho Guerreros horas antes de que recibiera el premio de Honor en el Festival de Fuentes de Ebro. «Estoy muy feliz de este reconocimiento porque lo que menos he hecho es cine y que me premie un festival de cine me hace más ilusión», ha aseverado, aunque sí ha aclarado que cortometrajes sí ha hecho muchos.

En ese breve encuentro matinal en el que también han estado, entre otros, el director del festival, José Antonio Aguilar; el director de Adú, Salvador Calvo, ya que la película ha recibido el premio Valores Humanos José Couso Julio Ánguita Parrado; y la actriz Luisa Gavasa, Nacho Guerreros ha explicado que «al contrario que lo que le pasa a las mujeres, yo cuando más mayor soy más voy trabajando». Sin embargo, también ha señalado que tiene una espinita todavía clavada: «Me gustaría hacer mucho más cine pero estoy seguro de que lo voy a conseguir», ha asegurado antes de alabar «cómo cuida el festival a sus invitados» y de dar fin a su alocución ya que, ha dicho, es «muy tímido para hablar en público».

Ya por la noche, el Festival de Fuentes de Ebro ha celebrado su gala de clausura en la que se han entregado los premios a las mejores producciones de esta vigésimo quinta edición de la cita. En racha, de Ignacio Estaregui se ha llevado el premio al Mejor cortometraje aragonés mientras que el de mejor documental ha ido a parar a Ara Malikian. Una vida entre las cuerdas, de Nata Moreno.

Por su parte, el público se ha decantado por Cardelinas, de Tomás Generelo y la mejor ópera prima ha sido considerada La guía, de Enma Calvo. En cuanto a otro de los reconocimientos importantes, Cristina Vilches y Paloma Canónica han sido elegidas las mejores directoras por su trabajo en el cortometraje Souvenir y otra mujer, Arantxa Mandiola, ha ganado el de mejor dirección de producción por su labor en La nueva normalidad.

El resto de premios han ido a parar a Saúl Blasco (actor por En racha), Carmen Barrantes (actriz por Cardelinas), Adrián Barcelona (fotografía por En racha), José Manuel Jiménez (edición y montaje por En racha), Sofía Oriana (música original por Souvenir), Gonzalo_Ramos (actor de reparto por Loca), Elisa Hipólito (actriz de reparto por Cardelinas), Cristina Vilches y Paloma Canónica (dirección de arte por Souvenir), Langas Estilistas (maquillaje y peluquería por En racha), Fernando Aliaga, Alejandro Rochette, Tomás Flores y Francisco Ruiz (sonido por Loca), Laura Sanz (vestuario por Cardelinas) y Juan Remacha (efectos especiales por En racha).

Por lo tanto, En racha, de Ignacio Estaregui, ha sido la gran triunfadora de la noche ya que ha acumulado hasta seis galardones en una vigésimo quinta edición del Festival de Fuentes de Ebro que ha supuesto la vuelta a la normalidad sin restricciones más allá de las mascarillas y el éxito, un año más, «de conseguir levantar un festival de cine en un pueblo tan pequeño como este», ha recalcado su director, José Antonio Aguilar, que durante la gala ha intervenido para hacer un primer balance de la celebración de una cita que ha vuelto a demostrar que sigue muy vigente y con mucha fuerza para continuar en el tiempo a pesar del parón obligado por la pandemia mundial de coronavirus.