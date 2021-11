El Centro Cultural Las Claras de la capital del Segura acoge este viernes una nueva jornada del ciclo 'Literatura y memoria. Narrativa de la Guerra Civil', quizá, la más interesante del programa. Y lo es especialmente por la visita de uno de los autores más populares que ha dado la Región en las últimas décadas, el también periodista Arturo Pérez-Reverte. El cartagenero ha estado esta mañana en la sede de la Fundación Cajamurcia presentando ante los medios de comunicación su último libro, El italiano (Alfaguara, 2021), una historia de amor en tiempos de conflicto para la que el académico se ha remontado a los años de la Segunda Guerra Mundial, y en concreto, a la Gibraltar de la época. Imbuido por su amor por el mar y, en concreto, por el Mediterráneo, Pérez-Reverte se ha 'encontrado' allí con Elena Arbués, una libreta de La Línea de la Concepción que es "dueña de su propio destino" (al estilo de las heroínas femeninas del siglo XXI), y con Teseo Lombardo, un buzo transalpino enviado a peñón para sabotear y hundir los barcos ingleses allí atracados. Como el lector podrá imaginar, una historia "de amor y guerra" con espías, comisarios, interrogatorios... y sincera devoción por las aguas que bañan nuestras costas.

El autor estuvo acompañado en todo momento por Pascual Martínez, director de la Fundación Cajamurcia, y José María Pozuelo Yvancos, coordinador del ciclo, académico correspondiente de la RAE -su invitado lo es 'de numero' (silla T)- y catedrático de Teoría de la Literatura y de Literatura Comparada de la Universidad Murcia. Y, por supuesto, también por un buen puñado de periodistas que no quisieron perder la oportunidad de escuchar a un hombre que si por algo se ha caracterizado siempre es por no tener pelos en la lengua ni andarse como ambajes. De hecho, Pérez-Reverte -que había ido allí a 'hablar de su libro'- no rehuyó, a contestar a algunas preguntas sobre cuestiones de actualidad en la Región, como la crisis del la laguna. "Me parece un disparate todo lo que se ha hecho allí. Yo he ido al Mar Menor desde pequeño y lo he visto destruirse; destruirse por un combinado de ambición y estupidez, que es como el ser humano actúa habitualmente. Y también por dejadez por parte de las autoridades, por supuesto", ha señalado el escritor, que en cualquier caso ha apuntado que no tiene "nada que decir que no se haya dicho ya" y que su opinión "no es distinta a la de cualquiera".

Menos dialogante ha sido cuando se le ha preguntado por la propuesta aprobada este miércoles en la Asamblea Regional según la cual se prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las administraciones públicas murcianas, pudiendo acarrear multas para quienes infrinjan la norma. "Sobre esto me he pronunciado públicamente en multitud de ocasiones, así que no tengo nada que decir al respecto. Me remito a mis anteriores opiniones", señaló Pérez-Reverte, que tampoco quiso entrar al trapo en lo referente a la polémica suscitada a raíz de la concesión del Planeta a Carmen Mola y el anuncio de que, tras este seudónimo se esconde un trío de guionistas (todos hombres), incluido el lorquino Agustín Martínez. "No sé de qué me estás hablando", replicó el cartagenero ante el planteamiento de una periodista. "No he leído nada de Carmen Mola no me interesa lo más mínimo ese tema", zanjó.

El programa

Pérez-Reverte volverá a ser esta tarde protagonista del ciclo 'Literatura y memoria' durante la clausura de la tercera jornada de este programa, que tendrá lugar en el Aula de Cultura de la fundación (sita en el número 23 de la Gran Vía murciana). Antes, a las 18.00 horas, está prevista la conferencia 'Dos vidas de postguerra, contrastes autobiográficos: Esther Tusquets y Lidia Falcón', de Celia Fernández Prieto (Universidad de Córdoba), y, a las 19.00 horas, la ponencia 'El puzle de la verdad: fotografía y no ficción en Enterrar a los muertos, de Ignacio Martínez de Pisón', por Carmen María López (UNED-Madrid).

Por otro lado, mañana tendrá lugar la última jornada del ciclo 'Literatura y memoria' con dos actos agendados: a las 18.00 horas, la conferencia de Pozuelo Yvancos titulada 'Juan Deza, figuración de Julián Marías. Una poética de la invención y la memoria', y a las 19.30 horas, la conferencia de clausura, 'Percepciones de la Guerra Civil española en la literatura alemana de los años setenta', de Ulrich Winter (Universidad de Marburg).