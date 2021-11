La madrileña Cecilia Krull cierra la quinta edición del ciclo Jazz & Más este domingo a las 20.00 horas en la sala Rock & Blues Café de Zaragoza. La artista triunfa en la actualidad en el extranjero con varios discos de oro en países como Francia o Italia y diversos números uno gracias a sus temas propios con aire «groove» y «fresco» y también la canción My life is going on.

Esta sintonía es cabecera de la serie La casa de papel. De hecho, acaba de estrenar junto a Pablo Alborán la versión de la histórica canción portuguesa Grândola Vila Morena, incluida en la banda sonora de la quinta y última temporada de esta serie de televisión.

Nacida de padre pianista de Francia y madre cantante de España, la carrera de Krull comienza a los siete años en producciones de Disney, donde continúa hasta los 14. Desde entonces, Cecilia Krull ha mostrado un estilo «muy propio» y «camaleónico».

Además de su éxito para La casa de papel, la música madrileña ha hecho otros trabajos con Manel Santisteban, interpretando canciones para producciones audiovisuales como My Fears para la película Fuga de Cerebros (del año 2009); Something & Triggered, en Tres metros sobre el cielo; La verdad en la serie de televisión El Accidente (2018) o Agnus Dei, el tema principal de Vis a Vis (2019), junto a la andaluza Mala Rodríguez.

«Aunque mis orígenes y mi pasión son el jazz, me considero una cantante versátil», asegura la propia Krull. La entrada para el concierto en el Rock&Blues de Zaragoza es libre hasta completar aforo.